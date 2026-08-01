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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

پس از حضور در جام‌جهانی؛

نقل‌وانتقالات «صفر» فوتبال ایران/ کاپیتان‌ها هم بدون تیم مانده‌اند!

نقل‌وانتقالات «صفر» فوتبال ایران/ کاپیتان‌ها هم بدون تیم مانده‌اند!

پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی همواره آغاز فصل جابه‌جایی‌های بزرگ فوتبال جهان محسوب می‌شود که برخلاف انتظار، حضور بدون شکست ایران در مرحله گروهی نیز نتوانست حتی یک بازیکن را جابجا کند!

به گزارش خبرنگار مهر، هر چهار سال یک‌بار با پایان جام جهانی، بازار نقل‌وانتقالات فوتبال جهان وارد مرحله‌ای متفاوت می‌شود. بسیاری از باشگاه‌های بزرگ اروپا خریدهای خود را بر اساس عملکرد بازیکنان در این تورنمنت نهایی می‌کنند و درخشش در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان، مسیر حرفه‌ای بسیاری از ستاره‌ها را تغییر می‌دهد.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای فوتبال ایران نه تنها سکوی پرتابی برای ملی‌پوشان نبود بلکه حتی نتوانست نام یک بازیکن را وارد فهرست خرید باشگاه‌های خارجی کند.

تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی در مرحله گروهی مقابل بلژیک، نیوزیلند و مصر شکست نخورد و با سه تساوی به کار خود پایان داد. نتایجی که از نگاه سرمربی تیم ملی دستاوردی ارزشمند تلقی می‌شود.

نقل‌وانتقالات «صفر» فوتبال ایران/ کاپیتان‌ها هم بدون تیم مانده‌اند!

با این حال، آنچه امروز در بازار نقل‌وانتقالات دیده می‌شود، نشان می‌دهد این نتایج هیچ بازتابی در فوتبال حرفه‌ای جهان نداشته است. نه خبری از پیشنهادهای بزرگ برای ستاره‌های ایران است و نه حتی شایعات جدی درباره انتقال ملی‌پوشان به لیگ‌های معتبر اروپا شنیده می‌شود. اتفاقی که در پایان هر جام جهانی برای بسیاری از تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها کاملاً طبیعی است.

شاید مهم‌ترین نشانه این شرایط، وضعیت دو کاپیتان تیم ملی باشد. مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش که فصل گذشته هم در فوتبال اروپا توپ می زدند هنوز تکلیف آینده باشگاهی خود را مشخص نکرده‌اند و این روزها به جای حضور در تمرینات پیش‌فصل یک تیم جدید، به صورت انفرادی تمرین می‌کنند تا شاید پیشنهادی مناسب از فوتبال اروپا دریافت کنند.

این در حالی است که در سال های نه چندان دور، مهدی طارمی یکی از جذاب‌ترین مهاجمان بازار نقل‌وانتقالات محسوب می‌شد و نام او در کنار باشگاه‌های بزرگ اروپایی مطرح می‌شد. امروز اما شرایط تغییر کرده و خبری از صف مشتریان سرشناس برای جذب مهاجم اول تیم ملی ایران نیست. علیرضا جهانبخش نیز شرایطی مشابه را تجربه می‌کند و همچنان در انتظار پیشنهاد مناسبی برای ادامه حضورش در فوتبال اروپا است اما تا اینجای تابستان مشخص نیست کاپیتان ها دقیقا کجا هستند و چگونه تمرین می کنند!

سکوت بازار نقل‌وانتقالات درباره ملی‌پوشان ایران را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد. از افزایش میانگین سنی تیم ملی گرفته تا کیفیت فنی نمایش بازیکنان در جام جهانی و ناتوانی آنها در ثبت عملکردی که بتواند نگاه استعدادیاب‌ها و مدیران ورزشی باشگاه‌های معتبر را به خود جلب کند.

نقل‌وانتقالات «صفر» فوتبال ایران/ کاپیتان‌ها هم بدون تیم مانده‌اند!

شاید سه تساوی برابر بلژیک، نیوزیلند و مصر از منظر کادر فنی به معنای شکست‌ناپذیری و یک موفقیت قابل دفاع برای امیر قلعه نویی و گروه فنی اش باشد، اما بازار حرفه‌ای فوتبال جهان معیارهای متفاوتی برای ارزش‌گذاری بازیکنان دارد. در این بازار، نمایش‌های تعیین‌کننده، کیفیت فردی، خلق تفاوت در مسابقات بزرگ و توانایی تغییر نتیجه بازی‌هاست که ارزش یک بازیکن را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در جام جهانی ۲۰۲۶ برای ملی‌پوشان ایران رخ نداد.

فوتبال ایران همچنان سهمی از تب نقل‌وانتقالات ندارد؛ سهمی که حتی کاپیتان‌های تیم ملی نیز نتوانسته‌اند از آن بهره‌مند شوند و این شاید گویاترین تصویر از جایگاه امروز فوتبال ایران در ویترین بزرگ فوتبال جهان باشد.

کد مطلب 6904842
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • Ghara Jan IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      24 10
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      والا از نظر من واقعا یه چیز عادی بود غیراین بود تعجب باید میکردیم،از نظر تاکتیک و خلق موقعیت تنها بازیکنی که ارزششو داشت،بره به لیگ معتبر اروپایی رامین رضاییان بود و اسم شجاع خلیل زاده هم میشه گفت اما این دوتا سنی ازشون رفته مطمئنم کمتر از 30 سال سن داشتن حتما راهی تیم های خارجی میشدن
    • Ghara Jan IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      23 10
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      باور کن حقشون نبود باید از لیگ های معتبر خارجی مثل لیگ یوان چین پیشنهاد داشتن :/
    • ابراهیم IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      28 3
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      بازیکن .سی سال به بالا توی اروپا جا نداره.
    • علی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      7 69
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      اتفاقاً نشان می دهد که قلعه‌نویی با این بازیکنان متوسط خیلی هم عملکردش خوب بود که توانست حداقل 3تساوی بگیرد
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      36 7
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      تیم های اروپایی روی بازیکنی سرمایه گذاری میکنن که سن روبه رشدی داشته باشه میانگین سن تیم 33سال بود که عملا اصلا بدرد اروپا نمی‌خورن بازیکن های جوان مثل حسین زاده ،قائدی ،و خیلی از جوانان روی نیمکت بودن بازیشون ندادن یه تیم پیر که با 48تیم موجود بازم صعود نکرد این دستاورد نیست شکست ما اوت شدیم
    • امید IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      2 0
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      همین کاپیتان های تیم ملی اون ور آب خواهان ندارد اما خدا نکنه یه تیم از ایران اینارو بخواد خودشونو خدای فوتبال معرفی میکنن قیمت نجومی میگن والا بخدا اینا دیگه تموم شدن باید قبول کنن که برا لیگ معتبردبگه پیر شدن اینا تو هرتیمی بازی کنن اون تیم ده نفره حساب میشه نه نای دویدن دارن نه جسارت گل زدن دارن پس نهایت دوسه فصل میتونن تو لیگ پایینتر بازی کنن
    • ه.د IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      3 0
      پاسخ
      تنها بازیکنی از تیم ایران که می توانست با نمایش توانمندی های فردی مورد توجه قرار بگیرد مهدی قائدی بود که سرمربی بهش میدان نداد، عملکرد بیرانوند هم در درون دروازه نسبت به بقیه عالی بود، اما با وجود دروازه بان های جوان و مستعد در کشورهای مختلف، باشگاه های مطرح دنیا ترجیح می دهند روی جوان ها سرمایه گذاری کنند تا بهره برداری بیشتری نصیبشان شود...امثال جهانبخش و طارمی و بقیه به لحاظ فنی با روزهای اوجشان فاصله داشتند ، به دلیل شرایط سنی حتی ارزش سرمایه گذاری روی آنها در باشگاه های داخلی هم صفر هست

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