اولیانوف: آمریکا از اشتباهات راهبردی اخیر درس بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین با انتشار پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نوشت: وقت آن رسیده که حملات نظامی را متوقف کنیم و به میز مذاکره برگردیم. باید از اشتباهات راهبردی اخیر درس بگیریم.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه واکنش نظامی ایران به تجاوزات آمریکا مدعی شد: آنها شاید اکنون کمی قویتر شوند، اما بعداً ضعیفتر خواهند شد.
اولیانوف پیشتر هم تاکید کرده بود که مناقشه ایران و آمریکا راه حل نظامی ندارد.
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