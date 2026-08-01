بروکسل: وقایع «سئوتا» نیازمند واکنشی فوری از سوی اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اتحادیه اروپا امروز شنبه با صدور بیانیه ای در خصوص بحران «سئوتا» موضع گیری کرد.

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: ما از همکاری میان اسپانیا و مراکش برای تضمین بازگرداندن سریع مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد «سئوتا» شده‌ اند، استقبال می‌کنیم. وقایع روزهای اخیر در سئوتا، نیازمند واکنشی فوری و هماهنگ از سوی اروپا است.

این در حالیست که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا ساعاتی پیش چند دولت اروپایی را به واکنش به بحران مهاجرت در سئوتا از روی تعصب، اخبار جعلی، جهل یا منافع سیاسی متهم کرد و رویکرد آنها را خودخواهانه، تفرقه‌انگیز و غیرقانونی خواند.

سانچز در نامه‌ای خطاب به اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا و میشل مارتین نخست وزیر ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، از این اتحادیه خواست تا نشست اضطراری وزرای کشورهای اتحادیه اروپا را برای هماهنگی یک واکنش مشترک تشکیل دهد.

به گفته وزارت کشور اسپانیا، حداقل ۶۷ نفر در تلاش برای رسیدن به اسپانیا در طول این بحران جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که نزدیک به ۷۰ هزار مهاجری که از مراکش وارد سئوتا شده بودند، تاکنون بازگشته‌اند.