۵ گزینه جانشین اینفانتینو در ریاست فیفا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان پایان دوران ریاست جیانی اینفانتینو در فیفا گزینه های مختلفی برای این جایگاه مطرح شده اند.
روزنامه سان در این رابطه نوشت: آینده ریاست جیانی اینفانتینو در فیفا با ابهام روبهرو شده و پس از افزایش انتقادها نسبت به برنامههای او، گمانهزنیها درباره جانشین احتمالی رئیس فعلی این نهاد جهانی آغاز شده است.
اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، پس از مطرح شدن طرحهایی برای واگذاری بخشی از فعالیتهای تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، با فشارهای زیادی مواجه شده است. این طرح با مخالفتهایی از سوی برخی اعضای فوتبال جهان، بهویژه در اروپا، همراه شد.
رئیس فیفا در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب در انتخابات پیروز شد و اکنون با تغییر قوانین، امکان حضور برای یک دوره چهار ساله دیگر را نیز دارد؛ دورهای که میتواند ریاست او را تا سال ۲۰۳۱ ادامه دهد. با این حال، مخالفان معتقدند تحولات اخیر ممکن است شرایط انتخابات آینده فیفا را تغییر دهد.
در همین راستا، چند چهره سرشناس فوتبال جهان به عنوان گزینههای احتمالی برای رقابت با اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا مطرح شدهاند:
الکساندر چفرین؛ گزینه اصلی از اروپا
الکساندر چفرین، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، یکی از جدیترین گزینههای احتمالی معرفی شده است. او در سالهای اخیر در برخی موضوعات مهم با سیاستهای فیفا اختلاف نظر داشته و به عنوان یکی از منتقدان رویکرد اینفانتینو شناخته میشود.
با این حال، چفرین تاکنون تمایل رسمی برای حضور در انتخابات فیفا نشان نداده و گفته میشود تنها در صورت ضرورت ممکن است وارد این رقابت شود.
ناصر الخلیفی؛ چهره بانفوذ فوتبال باشگاهی
نام ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاریسنژرمن و رئیس اتحادیه باشگاههای فوتبال اروپا (EFC)، نیز در میان گزینههای احتمالی مطرح شده است.
او که در سال ۲۰۲۱ از مخالفان پروژه سوپرلیگ اروپا بود، یکی از افراد بانفوذ در فوتبال باشگاهی محسوب میشود. با این حال نزدیکان الخلیفی اعلام کردهاند که او هیچ برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد.
آرسن ونگر؛ گزینهای از داخل فیفا
آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال و مدیر توسعه جهانی فوتبال فیفا، دیگر نام مطرحشده است. ونگر سالهاست در ساختار فیفا فعالیت میکند و ایدههای مختلفی برای تغییر قوانین فوتبال ارائه داده است.
حضور او در ساختار مدیریتی فیفا و اعتبارش در فوتبال جهان، باعث شده برخی او را گزینهای برای ایجاد تغییرات از داخل این نهاد بدانند.
ویکتور مونتاگلیانی؛ نماینده آمریکای شمالی
ویکتور مونتاگلیانی رئیس کنکاکاف، نیز یکی از گزینههایی است که پیشتر احتمال حضورش در انتخابات ریاست فیفا مطرح شده بود.
او که مدیریت فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب را بر عهده دارد، از چهرههای تأثیرگذار فوتبال جهان به شمار میرود و ممکن است در صورت تصمیم برای رقابت، یکی از رقبای اینفانتینو باشد.
شیخ سلمان؛ گزینه قدرتمند آسیایی
شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، دیگر نام مطرحشده برای ریاست فیفا است. رئیس بحرینی AFC که یکی از معاونان ارشد شورای فیفا نیز محسوب میشود، در ماههای اخیر نسبت به برخی طرحهای تجاری فیفا مواضعی متفاوت اتخاذ کرده و از اهمیت مشورت با کنفدراسیونها و فدراسیونهای عضو سخن گفته است.
با این حال، هنوز هیچیک از این چهرهها به صورت رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست فیفا اعلام نکردهاند و اینفانتینو همچنان رئیس فیفا باقی مانده است. انتخابات آینده فیفا در سال ۲۰۲۷ میتواند یکی از مهمترین رقابتهای مدیریتی تاریخ این نهاد باشد.
نظر شما