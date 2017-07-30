به گزارش خبرگزاری مهر، جشن برگزاری هزارمین نشست و درسگفتار مرکز فرهنگی شهرکتاب با عنوان «جشن هزارگان» روز سه شنبه ۱۰ مرداد در این مرکز فرهنگی برگزار می شود.
از جمله مباحثی که قرار است در این نشست مطرح شود، این است که راز و رمز تداوم حرکتها و برنامههای فرهنگی در چیست؟ اهداف برگزاری نشستهای فرهنگی و ادبی کدام است؛ کمیت و کیفیتِ برنامههای فرهنگی با چه معیاری سنجیده میشود؛ و این برنامهها چه میزانی در فضای فرهنگی تاثیرگذار است. مرکز فرهنگی و بینالملل شهرکتاب در طول ۱۱ سال گذشته علاوه بر برگزاری همایشهای بینالمللی و اهدای جایزههای علمی، هزار نشست و درسگفتار فرهنگی برگزار کرده است.
جشن برگزاری هزارمین نشست و درسگفتار مرکز فرهنگی شهرکتاب با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه و مدیران فرهنگی همراه خواهد بود و در این مراسم، چند تن از شخصیتهای فرهنگی، نویسندگان و صاحبنظران دربارهی بازتاب این نشستها در فضای فرهنگی کشور و در عرصههای بینالمللی سخن میگویند و به شیوههای گفتوگوهای فرهنگی و ادبی در تحکیم دوستی میان اصحاب فرهنگ و ضرورت تبادلات عمیق فرهنگی میان ایران و دیگر کشورها اشاره میکنند.
این مراسم روز سه شنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
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