بررسی نظربازی از دیدگاه حافظ و سعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، بسامد بسیار واژه‌ «نظر» و ترکیبات آن در طیف‌های معنایی و بسترهای متنی گوناگون اسم و فعل و صفت در شعر حافظ و سعدی، افق‌های معنایی متفاوتی را در کلام این شاعران و دیدگاه مخاطبان پدیدار کرده است، به گونه‌ای که هر یک دیگری را نفی می‌کنند. اما به واقع درک معنایی ژرف این اصطلاح و ترکیبات آن تنها از راه باریک‌نگری در ارتباط آن با جهان‌بینی خاص شاعر روی می‌دهد.

دوازدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ حافظ به «نگره‌ نظربازی از منظر حافظ و سعدی» اختصاص دارد که با سخنرانی فرح نیازکار برگزار می‌شود. نیازکار در این جلسه با تحلیل و بازخوانی مفاهیم بنیادی نظربازی از دیدگاه حافظ و سعدی به معرفی ویژگی‌های این نگره می‌پردازد.

این نشست روز چهارشنبه 9 بهمن از ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.