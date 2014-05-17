به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ادبیات کلاسیک فارسی در جهان شناخته شده است و در کشور چین در دو دهه‌ گذشته، آثار مولوی، حافظ، سعدی، خیام و فردوسی به زبان چینی ترجمه شده است. جان هون‌نین یکی از ایران‌شناسان برجسته‌ چین است که رباعیات خیام و شاهنامه‌ فردوسی را به چینی ترجمه کرده است. از بین ترجمه‌های متعددی که تاکنون از رباعیات خیام و شاهنامه‌ فردوسی به زبان چینی صورت گرفته است. ترجمه‌ پروفسور جان هون‌نین را می‌توان بهترین ترجمه دانست. وی گلستان و بوستان سعدی و لیلی و مجنون نظامی را نیز به چینی ترجمه کرده است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت از ساعت 16:30 به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی و خیام به بررسی ترجمه‌های شاهنامه و رباعیات خیام به چینی و بزرگداشت جان هون‌نین اختصاص دارد که با حضور سیدمحمد ترابی و علی‌محمد سابقی در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود به این نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.

بررسی عشق از منظر حافظ

حافظ مانند افلاطون بر این باور است که عشق فرزند زیبایی است و در پی ادراک زیبایی، عشق پدید می‌آید. حافظ بر این باور است که علت غایی آ‌فرینش انسان، آن است که عاشق شود، با او میثاق عشق ببندند و امانت عشق بدو بسپارند و بدین سان، با عشق به جهان آید و در سیر و سلوکی عاشقانه به کمال رسد. عشق در دیوان حافظ به چه معنایی است؟ معشوق، حقیقی است یا مجازی؟ عشق چه جایگاهی در نظام فکری نظام دارد؟

بیستمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ حافظ روز چهارشنبه 31 اردیبهشت از ساعت 16:30 به بررسی «عشق از منظر حافظ» اختصاص دارد که با سخنرانی قاسم کاکایی استاد دانشگاه شیراز در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود و ورود به این نشست نیز برای علاقه‌مندان آزاد است.