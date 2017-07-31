راه اندازی ۲۲ بوستان دوستدار معلول در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با تشریح اهم فعالیت های اداره کل سلامت معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در حوزه افراد دارای معلولیت اظهار داشت: ما برای حمایت از معلولان تلاش کردیم با تشکیل کانون معلولان امکان حضور مستمر این افراد در برنامه ها را فراهم کنیم و به طور مستقیم از نظرات آنان در راستای بهبود شرایط بهره مند شویم.

وی تشکیل شورای راهبری معلولان شهرداری تهران را از جمله اقدامات در این زمینه عنوان کرد و گفت: این شورا با هدف حمایت طلبی و جلب مشارکت سازمانها و معرفی توانمندی های افراد دارای معلولیت و همچنین رفع مشکلات آنان در سطح شهر در زمینه پیگیری وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری از طریق برگزاری جلسات مشترک با معاونت شهرسازی و معماری، معاونت حمل و نقل ترافیک و سازمان پارکها و فضای سبز، ارائه نظرات تخصصی به منظور مناسب سازی مجتمع فرهنگی، اجتماعی معلولان و جانبازان قمر بنی هاشم منطقه ۲۰، پیگیری وضعیت مشکلات حمل و نقل معلولان از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران سازمان بهزیستی و معاونت حمل و نقل و ترافیک فعالیت کرده است.

عضویت ۸ هزار نفر درکانون معلولان محلات شهر تهران

عبدالهی با اشاره به تشکیل کانون های معلولان محلات شهر تهران در سطح محلات شهر تهران اظهار کرد: کانون معلولان با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت، افزایش توانمندی ها و ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در سطح جامعه وارائه آموزش های لازم به آنان از سال ۱۳۸۹ در تمامی محلات ۳۵۴ گانه شهر تهران در کنار خانه های سلامت تشکیل شده است که در حال حاضر بالغ بر ۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت عضو این کانون هستند و به صورت کاملا داوطلبانه فعالیت می کنند.

برپایی کارگاه های آموزشی سلامت محور ویژه معلولان

به گفته عبدالهی، کانون معلولان در زمینه توانمندسازی و آموزش این قشر، کارگاه های آموزشی سلامت محور، ارائه خدمات مشاوره ای روان شناختی، پزشکی و پیراپزشکی، کلاس ها و دوره های مهارتی و مسابقات مختلف ورزشی و فرهنگی برگزار کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه جلب مشارکت و تشکیل جلسات نیز اقداماتی چون برگزاری جلسات مستمر بین مدیران شهرداری با دبیران منطقه ای کانون های معلولان، جلسات مستمر اعضای کانون با حضور دبیران کانون ها، شناسایی انجمن ها، مراکز و موسسات ارائه کننده خدمات به افراد دارای معلولیت و برگزاری برنامه های مشترک با آنان در قالب انعقاد تفاهم نامه، شناسایی شهروندان موفق دارای معلولیت، هماهنگی جهت بازدید مدیران شهرداری و اعضای کانون ها از مدارس و مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت، حضور اعضای کانون معلولان در سینما انجام شده است.

مناسب سازی ۲۲ بوستان ویژه معلولان در شهر تهران

عبدالهی از مناسب سازی ۲۲ بوستان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران با عنوان بوستان دوستدار معلول خبر داد و خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه حمل و نقل ویژه معلولین، مناسب سازی و نصب بالابر برای منازل معلولین توسط معاون حمل ونقل و ترافیک، شناسایی و ارائه خدمات به تعدادی از خانواده های دارای دو معلول و بیشتر از دیگر اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهران است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تولیدات فرهنگی و آموزشی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: تهیه و توزیع اقلام آموزشی و فرهنگی از قبیل بروشور، کتاب،کتابچه، لوح فشرده و ... با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان به ویژه افراد دارای معلولیت در دستورکار قرار گرفت که ویژه نامه کانون معلولان محلات شهر تهران، بسته آموزشی از خواستن تا توانستن، تدوین کتاب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و بروشورهای مختلف آموزشی از قبیل «مناسب سازی چرا»، «چگونه با افراد دارای معلولیت برخورد کنیم»، بوچیا ورزش جهانی و... تهیه و تدوین شد.

راه اندازی مجتمع ورزشی و فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) در پهنه جنوبی پایتخت

از راه اندازی مجتمع ورزشی و فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) در پهنه جنوبی پایتخت خبر داد و گفت: این مجتمع ورزشی چند منظوره در زمینی به وسعت ۴۰ هزار متر مربع در منطقه ۲۰ طراحی و احداث شده که با امکاناتی چون استخر، سونا، جکوزی، خدمات هیدروتراپی ویژه جانبازان به علاوه لابی بزرگی با ظرفیت ۵۰۰ نفر برای برگزاری مراسم‌های ویژه به صورت اختصاصی و رایگان در اختیار جانبازان و معلولان قرار می گیرد.

مجتمع ورزشی و فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) را در سطح خاورمیانه کم نظیر دانست و افزود: محیط ورزشی برای جانبازان و معلولان عزیز ما در این مجموعه برای بهره مندی از امکانات سالن ورزش‌های توپی مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و شطرنج و تیراندازی کاملا مناسب سازی شده است. همچنین علاوه بر سالن بدنسازی مخصوصی که برای استفاده ویژه جانبازان طراحی شده است، پیست ویلچررانی نیز در بام این مجموعه طراحی شده و از طبقه همکف تا هشتم مجموعه مسیر ویلچررانی با شیب ۵ درصد طراحی شده تا جانبازان بتوانند بدون استفاده از آسانسور از داخل مجموعه و بام آن استفاده کنند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی برای افراد دارای معلولیت گفت: جشن ازدواج ۱۱۰ زوج معلول در برج میلاد، گردهمایی هزار نفره دبیران و اعضای کانون های معلولان محلات شهر تهران، همکاری در برگزاری جشنواره سلامت محله و معلولان، نشست تخصصی با عنوان معلولان و زندگی شهری و همچنین کارگاه آموزشی با عنوان" آشنایی با معلولیت و ناتوانی و شیوه های ارتباط مطلوب با افراد دارای معلولیت ویژه رانندگان پایانه حمل و نقل جانبازان و معلولان بخشی از اقدامات انجام شده در این زمینه است.

عبدالهی یادآور شد: جشنواره عکس و کاریکاتور، همکاری در برگزاری جشنواره ورزشی، مسابقات عکاسی معلولان (گذرگاه های مهربان و کارآفرینی و توانمندسازی معلولان)، برگزاری کارگاه یک روزه با عنوان" شناخت و شیوه ارتباط مطلوب با افراد دارای معلولیت و بررسی نقش مدیریت شهری در حل مشکلات شهروندان دارای معلولیت" ویژه مدیران شهری مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، همکاری در برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای معلولان و برگزاری هیئت معلولان در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) از دیگر برنامه های حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بوده است.

نظارت بر امر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان

وی، نظارت بر امر مناسب سازی فضاهای شهری را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: با توجه به این که عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانعی بزرگ در حضور و مشارکت اجتماعی معلولان و انزواگزینی آنان در جامعه می شود، همواره یکی از اصلی ترین درخواست های معلولان از مدیریت شهری مناسب سازی فضاهای شهری بوده است. برنامه های مناسب سازی از جمله فعالیت های هدفمند کانون های معلولان به منظور کمک به رشد و بالندگی و تشویق به حضور افراد دارای معلولیت در جامعه به شمار می رود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه معلولان، افزود: کانون های معلولان محلات با حمایت اداره کل سلامت و ادارات سلامت مناطق شهرداری تهران به منظور گرامیداشت این مناسبت ها و با هدف اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی های عمومی شهروندان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و بستر سازی مناسب جهت جلب مشارکت نهادها و سازمان های دولتی، غیردولتی و تمامی ذینفعان و همچنین جلب مشارکت افراد معلول ویژه برنامه هایی را در مناسبت های خاص از جمله روزهای جهانی معلولان؛ ناشنوایان و نابینایان، به مرحله اجرا درآورد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه حمل‌ و نقل ویژه معلولان و جانبازان گفت: مدیریت شهری همچنین با تجهیز ناوگان به خودروهای مناسب‌سازی شده و ایمن در جهت سرویس‌رسانی به افراد دارای معلولیت، گام برداشته است که به دستور شهردار محترم تهران خودروهای جدید نیز در سال جاری به این ناوگان افزوده خواهد شد.

وی، توجه ویژه به مناسب سازی فضاهای شهری(پارک ها، معابر، سرویس های بهداشتی و...) به ویژه با استفاده از ظرفیت کانون های معلولان محله را از دیگر برنامه های این حوزه یاد کرد و افزود: در برخی از مناطق به منظور تسریع روند مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی از طریق شناسایی پیاده روها، معابر، پارکها و اماکن نیاز به مناسب سازی جهت معرفی به مدیران شهری جهت همسطح سازی، رفع موانع فیزیکی، جانمایی پارکینگ و نصب علائم ویژه در سطح خیابان های منتهی به مراکز توانبخشی، مدارس استثنایی، نصب پل و مناسب سازی پل ها و ایجاد رمپ در معابر ورودی ساختمان ها و پارک ها، پیگیری های لازم به منظور رفع نواقص توسط اعضای کانونها انجام پذیرفته است.

عبدالهی، همچنین مشارکت در برگزاری همایش «شهری برای همه» ویژه اعضای شورایاری محلات شهر تهران، نشست معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با نخبگان و فعالان حوزه معلولان شهر تهران و راه اندازی و مدیریت پرتال اطلاع رسانی کانون های معلولان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به آدرس www.kmt۲۲.org و برتری سایت کانون در جشنواره توان یاب و فضای مجازی را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد.