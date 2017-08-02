تجمعات مردمی در آنکارا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، دفتر استاندار آنکارا با صدور حکمی برگزاری هرگونه تجمعات عمومی در پایتخت ترکیه را به مدت یک ماه ممنوع اعلام کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده، این محدودیت قانونی از امروز، دوم آگوست سال جاری میلادی در ترکیه به اجرا در خواهد آمد. استانداری آنکارا دلیل صدور این حکم را دریافت اخباری در خصوص انجام حمله تروریستی احتمالی داعش به پایتخت ترکیه اعلام کرده است.

در بیانیه مذکور آمده است: بر اساس ارزیابی های انجام شده ممکن است گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های مشابه دست به انجام حملات تروریستی علیه شرکت کنندگان حاضر در تجمعات و شهروندان زده و امنیت عمومی را در معرض خطر قرار دهند.

در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی نیروهای اطلاعاتی ترکیه، برنامه هایی برای برگزاری تجمعات مردمی در اعتراض به بازداشت دو آموزگار این کشور که نزدیک به ۱۵۰ روز است دست به اعتصاب غذا زده اند، صادر شده است.

گفتنی است «نوریه گولمن» استاد دانشگاه و «سمیح اوزاکجا» معلم مقطع ابتدایی هستند که در اعتراض به اخراج از محل کار خود توسط دولت ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا سال گذشته این کشور، دست به اعتصاب غذا زده اند.