عاملان شهادت مأمور نیروی انتظامی در هرسین، دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای توابع شهرستان هرسین و شهادت استوار "امین رضایی"، دستگیری ضاربین در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: 10 نفر از عاملان نزاع در این ارتباط دستگیر شدند و افراد متواری نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: افراد ضارب که به سمت شهر کرمانشاه متواری شده بودند، توسط عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ آمویی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.