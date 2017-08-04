  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

عاملان شهادت مأمور نیروی انتظامی در هرسین، دستگیر شدند

عاملان شهادت مأمور نیروی انتظامی در هرسین، دستگیر شدند

کرمانشاه- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری عاملان شهادت مأمور انتظامی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی  امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای توابع شهرستان هرسین و شهادت استوار "امین رضایی"، دستگیری ضاربین در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: 10 نفر از عاملان نزاع در این ارتباط دستگیر شدند و افراد متواری نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: افراد ضارب که به سمت شهر کرمانشاه متواری شده بودند، توسط عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ آمویی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4049668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها