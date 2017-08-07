عکاسی از بناهای تاریخی کار دشواری است/ حرکت به سوی بین المللی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره نورنگار با حضور مسعود افشانی دبیر جشنواره، محمد فروغی مدیرعامل مجموعه نورنگار، داریوش محمدخانی مدیر هنری جشنواره و ابراهیم حقیقی عضو هیات داوران جشنواره روز دوشنبه ۱۶ مردادماه برگزار شد. در ابتدای برنامه رونمایی از پوستر جشنواره توسط ابراهیم حقیقی و مسعود افشانی انجام شد و در ادامه اهداف و تاریخچه جشنواره از طرف دبیر و مدیر هنری جشنواره بررسی شد.

افشانی در ابتدا گفت: مجموعه نورنگار از بدو تاسیس در سال ۱۳۸۱ علاوه بر فعالیت تجاری در زمینه ارائه تجهیزات مدرن عکاسی خود را متعهد به فعالیت های فرهنگی مرتبط با هنر عکاسی دانسته است. در این راستا ارائه خدمات حمایتی در قالب برپایی نمایشگاه های عمومی و انفرادی در بیش از ۴۰۰ نمایشگاه، حمایت از چاپ کتاب های عکاسی و برپایی کارگاه های آموزشی عکاسی در بیش از ۱۴ استان کشور تنها گوشه ای از فعالیت های فرهنگی مجموعه نورنگار بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ در طی نشست هم اندیشی با اساتید و عکاسان حرفه ای کشور مقرر شد برای ایجاد تمرکز در فعالیت های فرهنگی و پرهیز از پراکندگی فعالیت های حمایتی، جشنواره عکسی بنام جشنواره عکس نورنگار بصورت سالیانه برگزار شود. ما مداومت و کیفیت را سرلوحه خود در برگزاری جشنواره عکس نورنگار در نظر گرفتیم.

دبیر جشنواره نورنگار بیان کرد: پیش از این و در دوره های قبل موضوعاتی چون «سفر و گردشگری»، «عکس های لحظه ای»، «جوانان و آیین های بومی-محلی» و «چهره های ایرانی» مطرح شد و در هر دوره بالغ بر ۱۴ هزار عکس به دست مان رسید که گاه داوری را با مشکل رو به رو می کرد. دریافت بیش از ۲۶ هزار اثر در دوره سوم جشنواره، به لحاظ آماری جشنواره عکس نورنگار را در زمره پر مخاطب ترین جشنواره های عکس قرار می دهد. چهارمین جشنواره عکس نورنگار در ۲ بخش با موضوع اصلی «ایران من» و بخش ویژه با موضوع «بناهای باستانی و تاریخی ایران» آغاز شده است.

به گفته وی داوری این دوره را اسماعیل عباسی، محمد ستاری و ابراهیم حقیقی به عهده دارند.

در ادامه محمدخانی بالا بردن سطح سلیقه بصری، معرفی جاذبه های نادیده ایران، کشف استعدادهای جدید، معرفی دیدگاه های جدید عکاسی بر پایه عکاسی شرقی، ارتباط بیشتر عکاسان با یکدیگر، ایجاد فرصت برای کسانی که نمی توانند نمایشگاه انفرادی بگذارند، بازیابی تکنیک های عکاسی جدید در شرکت نورنگار و همدلی و یکرنگی در بین عکاسان را از جمله اهداف برگزاری جشنواره عکس نورنگار معرفی کرد. به گفته او در حالی که ۲۲ میلیون عکس در ثانیه به گفته سایت کوربیس در فضای مجازی منتشر می شود، رسیدن به این اهداف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ابراهیم حقیقی در این نشست گفت: متاسفانه اکنون جشنواره ها به گونه ای برگزار می شوند که جشنواره برای جشنواره است و به محض گرفتن اختتامیه تمام می شود. هر کاری سه مرحله کاشت، داشت و برداشت دارد. نورنگار اکنون در دوران دشوار داشت است که سختی زیادی دارد. نباید به جشنواره برای جشنواره کفایت شود و آنچه باقی می ماند تنها کتابی از آثار جشنواره باشد.

داور جشنواره عکس نورنگار بیان کرد: قرار شده برای هر سال مجموعه مقالاتی از افراد متخصص را درباره موضوعی که آن سال مطرح شده، در قالب کتاب دیگری منتشر کنیم. برای مثال امسال که عکاسی مربوط به معماری و بناها است، این کتاب شامل مقالاتی درباره عکاسی معماری و نظرات افراد حرفه ای درباره این موضوع خواهد بود.

حقیقی با اشاره به اینکه کتاب هایی که در آنها درباره مفاهیم عکاسی صحبت شود کم است و بیشتر کتاب ها محدود به آموزش تکنیک ها است، یادآور شد: برای عکاسی فقط نمی شود به تکنیک بسنده کرد. اکنون دوربین ها آنقدر پیشرفته شده اند که روی حالت اتوماتیک هر کسی می تواند یک عکس خوب بگیرد. اما باید پشت هر عکس خوبی یک دیدگاه، دانش و تفکر وجود داشته باشد.

وی گفت: عکاسی معماری یکی از سخت ترین عکاسی های دنیا است به ویژه اگر قرار باشد روح آن بنا به تصویر کشیده شود. یک عکاس که می خواهد از تخت جمشید عکاسی کند باید چند روز از همه زوایا این بنا را ببیند. در همه شرایط نوری آن را ببیند و بعد عکس هایش می تواند معنا داشته باشد.

در ادامه محمد فروغی گفت: من تا به حال به بیش از ۶۰ کشور دنیا رفته ام و تجربیات زیادی دارم. متاسفانه وقتی ایران را معرفی می کنم آن را با عکس اعدام و شلاق می شناسند و چنین عکس هایی است که در جشنواره های خارجی جایزه می گیرد. همواره از چنین دیدگاهی ناراحت شده ام و با خودم گفته ام خمس کار تجاری من چیست؟ این شد که تصمیم گرفتم تمام عواملی که به ایران ربط دارد همچون معماری ایران زیبا را به جهانیان بشناسانم و استارت جشنواره عکس نیز همین گونه زده شد.

مدیرعامل نورنگار بیان کرد: بعضا می بینیم جشنواره ها پس از برگزاری دو، سه دوره تعطیل می شوند. امیدواریم ما بتوانیم جشنواره را از دوره بعد به صورت بین المللی برگزار کنیم.

فروغی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره دلیل دریافت ورودی ۵۰ هزار تومانی از شرکت کنندگان گفت: ما مدت زیادی کارگاه های عکاسی را در نورنگار به صورت رایگان برگزار کردیم. کسانی در این جشنواره ثبت نام می کردند اما برای حضور در جلسات نمی آمدند. انگار رایگان بودن را کسی دوست ندارد. در شورای سیاست گذاری با حضور دبیر و داوران تصمیم گرفتیم کیفیت را فدای کمیت نکنیم. آمدن ۲۶ هزار عکس با کیفیت های متنوع کار داوری را سخت می کرد برای همین خواستیم شرکت کنندگان با دقت بیشتری عکس ارسال کنند.

وی ادامه داد: در این دوره حدود ۵۰ میلیون تومان جایزه به برگزیده ها تعلق می گیرد، اگر هزار نفر در جشنواره ثبت نام کنند این هزینه سر به سر می شود. من به اعضای شورای سیاستگذاری هم اعلام کردم هر مبلغ بیشتری به دست دبیرخانه رسید یک نشست مطبوعاتی بگذارند و اعلام کنیم خرج همین جشنواره شود. مثلا ممکن است یک جایزه ویژه در نظر گرفته شود یا مجموعه عکس های یک عکاس را منتشر کنیم. به هر حال نورنگار کیسه ای از این جشنواره ندوخته است.

ابراهیم حقیقی داور نیز در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با توجه به موضوع جشنواره از انجمن عکاسان میراث فرهنگی مشورت یا کمکی گرفته نشده است، گفت: خود من عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی هستم، بنابراین این انجمن در جشنواره نماینده دارد. همچنین ما قصد داریم ورکشاپ هایی را به صورت رایگان برگزار کنیم که در این کارگاه ها نیز از عکاسان انجمن عکاسان میراث فرهنگی کمک خواهیم گرفت.

وی همچنین با استقبال از دریافت ورودی برای این جشنواره بیان کرد: اولین شرط خود من برای حضور به عنوان داور جشنواره این بود که اگر قرار است ۱۶ هزار عکس به جشنواره بیاید، من پای کار نمی آیم. چون داور خسته می شود و نمی تواند کارش را درست انجام بدهد. بنابراین در شورای سیاستگذاری به این نتیجه رسیدیم که ورودیه بگیریم. اینگونه تعداد شرکت کننده ها پایین می آید اما وقتی شرکت در جشنواره رایگان باشد همه می گویند سنگ مفت گنجشک مفت، بگذار در این جشنواره هم شرکت کنم. شما اهالی رسانه مطمئن باشید که هر میزان ورودیه ای که به جشنواره برسد برای شرکت کننده ها خرج خواهد شد.