پخش مستند روز خبرنگار از رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مستندهای سایه روشن شبکه رادیویی تهران پس از شرکت در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی و کسب رتبه برتر در جشنواره پیرغلامان حسینی و کسب رتبه اول در جشنواره اعتیاد و رسانه، با مستند «روز خبرنگار» در جشنواره عمار شرکت و شایسته تقدیر شناخته شد.

مستند «روز خبرنگار» درباره یک مستندساز جنگ است که با ۱۵ ترکش در میدان نبرد به فیلمبرداری خود ادامه می دهد زیرا که رسالت خود را انتقال پیام می داند. این برنامه امروز در ۱۷ مرداد به مناسبت روز خبرنگار از شبکه رادیویی تهران پخش می شود.

«سایه روشن» کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران است که قریب به دو سال است هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از این شبکه رادیویی در حال پخش است. این مستند رادیویی پیش تر نیز از جانب مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما تجلیل شده بود.

این برنامه با مستندسازان رادیو تهران مینا نیکانیک، اکبر یاری، آرزو مددی، مریم السادات آصفی، سمیرا صدیقی و... از موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز تقدیم حضور شنوندگان می شود.