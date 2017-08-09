دیدار مدیران جشنواره «بیطار» با رییس سازمان سینمایی حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم و عکس «بیطار» و مدیران سازمان دامپزشکی کشور در راستای برگزاری بهتر این رویداد سینمایی و اجتماعی با محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست که با حضور خالد خداویردی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی، ناصر رسولی بیرامی معاون دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل دامپزشکی کشور، فاطمه زارعان مدیرکل روابط عمومی سازمان دامپزشکی، ناصر باکیده دبیر جشنواره، حسین سبطی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بیطار و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری صورت گرفت، محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: عملکرد حوزه هنری تنها به سینما معطوف نیست و بخش های مختلفی از جمله موسیقی، ادبیات، عکس، هنرهای تجسمی و نمایش را هم شامل می شود و به نظر می رسد تمام این بخش ها می تواند به قوت بخشیدن حرکت های مثبت فرهنگی و جشنواره شما کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از شاخه های مختلف هنری برای پربار شدن جشنواره ادامه داد: در این زمینه جشنواره هایی مثل جشنواره فیلم های صد ثانیه ای با کارکرد داخلی و بین المللی و جشنواره فیلم «رویش» می توانند کمک کنند.

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه برگزاری جشنواره به مثابه نورافکن است، عنوان کرد: جشنواره ها باید روی موضوعاتی که در جامعه مغفول مانده است با هدف الگوسازی، هدایت و حمایت برگزار شوند.

وی شرط موفقیت برگزاری یک جشنواره را در تداوم آن دانست و افزود: نیاز است برنامه ریزی حداقل ۱۰ ساله برای آینده صورت بگیرد. بخش جدیدی در سازمان دامپزشکی باید راه اندازی شود که صرفا به امور حمایت از تولید و جشنواره و فعالیت های فرهنگی بپردازد.

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه بخشی از کارکرد جشنواره شناسایی استعداد ها است، اظهار کرد: جایزه، درخشش و جشنواره برای فیلمسازان همچون طعمه است که می توان استعدادها را جذب کرد و با آنها ارتباط برقرار و از آنها در جهت رشد فرهنگ عمومی بیشتر استفاده کرد.

حمزه زاده معتقد است بخش قابل اعتنایی از محتوای جشنواره را طبیعتا سازمان حمایت کننده باید تامین کند و لازم است برای فرهنگ سازی و گسترش اطلاع رسانی فیلم های کوتاه، مستند و تلویزیونی ساخته شود به صورت مکرر از تلویزیون پخش شود. ما هم تلاش خودمان را می کنیم تا به ظرفیت های اجتماعی جشنواره کمک کنیم.

وی گفت: جشنواره برای برگزارکنندگان آن نقطه و ایستگاه آغازین است اما مهمترین اشکال این است که مثل جشنواره های خارجی در فاصله برگزاری ۲ جشنواره کار اساسی صورت نمی گیرد؛ در حالی که جشنواره های معتبر خارجی که از آنها به عنوان شوالیه نام برده می شود همواره با فیلمسازان مختلف مورد هدف شان در ایران مشغول مذاکره هستند تا به نفع خود بر فیلم های ایرانی تاثیر بگذارند. ما هم باید از امکانات جشنواره در جهت جذب نیروهای مستعد بهره ببریم.

حمزه زاده با اشاره به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی بیان کرد: فیلم های مهمی چون «قحطی بزرگ» و «یتیم خانه ایران» هم به این موضوعات و بحران ها پرداخته اند و قابل توجه هستند.

در این نشست ناصر باکیده دبیر جشنواره فیلم «بیطار» گفت: سالانه بیش از پنج یا شش هزار فیلم کوتاه تولید می شود که ۶۰ درصد آن را تولیدات مستقل تشکیل می دهند و بخش دیگر آن را مراکزی چون صدا وسیما، انجمن سینمای جوان یا حوزه هنری برعهده می گیرند.

وی ادامه داد: به این فکر کردیم که اندیشه ساخت فیلم هایی با موضوعات پیرامون دامپزشکی و غذای سالم را در ذهن قشر جوان به وجود بیاورم. در نظر داریم این اتصال را بین هنرمندان و سازمان دامپزشکی برقرار کنیم تا جوانان فیلمساز در این مقوله سوژه یابی کنند.

باکیده با اشاره به اینکه سوژه های حوزه دامپزشکی به شدت جذاب هستند عنوان کرد: در هفته اخیر تورهایی که با فیلمسازان برگزار کردیم آنها را سرشار از سوژه های گوناگون در این زمینه دیدیم.

دبیر جشنواره «بیطار» با بیان اینکه هنر باید در خدمت مردم باشد نه آنچه خودمان آن را انتخاب می کنیم، اضافه کرد: برگزاری جشنواره بهانه ای است تا جوانان سینماگر را به منابع دامپزشکی وصل کنیم؛ به همین دلیل در تنظیم آیین نامه و مقررات جشنواره تلاش کردیم موضوعات تخصصی، نگرش فرهنگی آنها و سلایق هنرمندان با هم گره بخورد و زبان مشترک بین آنها به وجود بیاید ضمن اینکه تلاشمان این بوده که از فضای جشنواره زدگی دور شویم و به افق های بالاتری فکر کنیم.

وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت حوزه هنری امیدواریم این نهاد در برگزاری این جشنواره و این جریان ما را حمایت کند، چون معتقدیم بحث امنیت غذایی برای مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.

خداویردی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی نیز با اشاره به این نکته که مردم با فعالیت های حوزه دامپزشکی آشنا نیستند و با این نشست ها و همفکری ها می توان زمینه و ظرفیت های خوبی را برای معرفی دامپزشکی در کشور فراهم سازیم. گفت: سازمان دامپزشکی بخش ها و فعالیت های فراگیر و بزرگی دارد و امیدواریم به دلیل موضوعات گسترده این حوزه جشنواره پرباری پیش رو داشته باشیم.

وی بیان کرد: تصور قاطبه مردم از حوزه دامپزشکی فقط به انجام اموری چون واکسن، گاو و گوسفند است و با عملکرد این حوزه آشنایی ندارند. معتقدیم صدای عملکردمان از فریادمان بلندتر است و در این مدت بیشتر به دنبال مباحث فنی بودیم.

تصور قاطبه مردم از حوزه دامپزشکی فقط به انجام اموری چون واکسن، گاو و گوسفند است و با عملکرد این حوزه آشنایی ندارند. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی گفت: ما با جامعه شهری، روستایی و عشایر به فراخور کار و حرفه ای که بر عهده دارند ارتباط تنگاتنگ داریم. مردم باید از غذایی که مصرف می کنند اطمینان داشته باشند و از این جهت مسئولیت ما سنگین است. امیدواریم مجموع تلاش و کوشش دست اندرکاران و برگزار کنندگان این جشنواره باعث شود تا با رویدادی خوب و با کیفیت مواجه باشیم.

در ادامه زارعان مدیرکل روابط عمومی سازمان دامپزشکی و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره «بیطار» هم با اشاره به گستردگی وظایف حوزه دامپزشکی گفت: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان فرمودند که گستردگی و خطیر بودن کار شما و نقش حساسی که در سلامت افراد دارید لازم است که حوزه کاری خود را به مردم معرفی کنید تا مردم بدانند که چقدر زحمت می کشید تا غذای آنها سالم باشد و این کار از طریق مجموعه های پویانمایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری با صدا و سیما نشست هایی در جهت تولید پویانمایی برگزار کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نیازمند حمایت مالی هستیم اما در این مسیر ساخته های کوچکی هم داشتیم همچون مجموعه ۳۰ قسمتی ۲ دقیقه ای به اسم «مجله دامپزشکی» که قبل از خبر بیست و یک پخش می شود؛ همچنین مجموعه بیست و شش قسمتی مستند که از شبکه چهار پخش می شود.

سبطی عضو شورای سیاتگذاری جشنواره نیز گفت: از سال ۱۳۰۳ تا به امروز یعنی نود و سه سال از زمان تاسیس سازمان دامپزشکی می گذرد و این اولین فستیوال فیلم است که در این سازمان برگزار می شود و هدف از برگزاری آن آشتی با مدیوم سینما است.

وی ادامه داد: این سازمان کارکرد سینمایی ندارد اما بنا دارد حرفش را با زبان هنر به مردم بگوید به همین جهت بعد از گذشت این سال ها دیدار با مسئولان حوزه هنری را به فال نیک می گیریم، اما باید بدانیم که ۲ نکته در برگزاری این جشنواره مستور است اول بخش اقتصاد مقاومتی و دوم امنیت غذایی. مفهوم امنیت در این سال ها دچار تحول شده است به همین دلیل امنیت تنها به مباحث انتظامی مربوط نمی شود امنیت غذایی هم اهمیت و نقش بالایی دارد.

در پایان ناصر رسولی بیرامی معاون دفتر سازمان های تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به جایگاه بین المللی سازمان دامپزشکی یادآور شد: نیاز است خدمات و فعالیت های سازمان دامپزشکی هم در عرصه ملی و هم در حوزه بین الملل نیازمند کار هنری و اطلاع رسانی جدی تر است و جشنواره سینمایی این کارکرد را دارد.