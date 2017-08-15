محسن محسنی‌نسب کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمان اکران فیلم سینمایی «شاخ کرگدن» پاییز در نظر گرفته شده است، گفت: «شاخ کرگدن» به شورای پروانه نمایش ارائه شده است تا پروانه اکران دریافت کند، البته این فیلم با چند اصلاحیه همراه شد که مورد بررسی قرار گرفت و در فیلم اعمال شد. همچنین برای پخش این فیلم با شرکت پخش فیلم «آفتاب عالم تاب» قرارداد بسته ایم و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده این فیلم پاییز در سینماهای کشور اکران می شود.

وی با اشاره به اینکه این فیلم درباره قاچاق دختران از آسیای میانه به اروپا و دیگر کشورها است، بیان کرد: چندی پیش علی سرتیپی در یک مصاحبه ای اعلام کرد که نیمه دوم سال سینما از رونق چندانی برخوردار نیست چراکه فیلم های خوبی در سینما اکران نمی شود اما من قول می دهم که با اکران فیلم «شاخ کرگدن»، گیشه شگفت زده می شود.

این کارگردان تاکید کرد: «شاخ کرگدن» یک اثر اکشن است که می توان آن را فیلمی بی نظیر در حوزه ویژوآل افکت در سینمای ایران دانست.

محسنی نسب توضیح داد: پژمان بازغی به عنوان بازیگر ایرانی در این فیلم حضور دارد، البته دو بازیگر ایرانی دیگر نیز در فیلم حضور دارند که مقیم کشور ایران نیستند، این دو هنرمند انوشیروان محسنی و رضا حیدری هستند.

به گفته وی، «شاخ کرگدن» در ارمنستان، بلغارستان و اکراین فیلمبرداری شده است.

وی تاکید کرد: این فیلم به مدت ۹۰ دقیقه ساخته شده است که با توجه به ممیزی های صورت گرفته زمان فیلم به ۸۵ دقیقه رسیده است. از جمله قسمت هایی که به فیلم اصلاحیه خورده است این است که در یک سکانس عکس روزنامه ای نشان داده می شود که نقل قول آقای ظریف شامل «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» است که به ما تاکید کردند که این سکانس باید حذف شود.

کارگردان فیلم «یاس های وحشی» توضیح داد: شورای پروانه نمایش اجازه اکران فیلم هایی را می دهد که شوخی های سخیف دارند ولی در مورد طرح مسایل سیاسی در سطح ملی و بین المللی حساسیت زیادی به خرج می دهد.

محسنی نسب در پایان گفت: «شاخ کرگدن» یک فیلم با سرمایه کاملا خصوصی است و به جای حمایت از این تولید، سنگ جلوی پای آن می اندازند و شرایط هم به گونه ای است که بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه مجبور است به این ممیزی‌ها تن دهد در حالی که بسیاری از کارگردانانی که بودجه فیلم آنها از طریق دولت تامین شده است، حاضر هستند سال ها منتظر بمانند تا در نهایت فیلم آنها بدون اعمال آن ممیزی ها اکران شود.

در این فیلم بازیگرانی چون پژمان بازغی، اتری وسکانیان، رضا حیدری، انوشیروان محسنی، شقایق کفایی، ویکتوریا آنتابیان، آشوت وسکانیان، فرشید شفیعی، فرید کیانی اسکویی، لادن قناد، هاوار قاسمی و بابک نوری حضور دارند.