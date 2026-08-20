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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

۹ شهرستان گلستان میزبان کاروان قرآنی انقلاب می‌شوند

۹ شهرستان گلستان میزبان کاروان قرآنی انقلاب می‌شوند

گرگان- معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: کاروان قرآنی انقلاب با حضور قاریان ممتاز و اساتید تدبر در قرآن، با محوریت وحدت و سبک زندگی نبوی در گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: کاروان قرآنی انقلاب با حضور قاریان ممتاز و برتر کشوری، اساتید تخصصی تدبر در قرآن و سبک زندگی قرآنی و با مشارکت تشکل‌های دینی، انقلابی و قرآنی و دستگاه‌های اجرایی در ۹ شهرستان گلستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در هفت شهرستان هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود و پس از اجرای برنامه‌های قرآنی، شرکت‌کنندگان در تجمع‌های پیش‌بینی‌شده حضور خواهند یافت؛ همچنین برنامه کاروان قرآنی انقلاب در شهرستان‌های آق‌قلا و بندرترکمن در نوبت صبح برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه این رویداد با محوریت قرآن، وحدت و انسجام اسلامی طراحی شده است، گفت: تحقق اتحاد مقدس، تجدید میثاق با امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، و تجدید عهد با ولی جامعه از جمله اهداف برگزاری این کاروان قرآنی است.

دیلمی ادامه داد: استمرار مطالبه‌گری با محوریت گفتمان خون‌خواهی از امام شهید، استکبارستیزی و حضور منسجم در میدان تا فتح نهایی از دیگر اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

وی ترویج سبک زندگی نبوی مبتنی بر آموزه‌های قرآن کریم و تقویت انسجام اسلامی را از دیگر محورهای این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: کاروان قرآنی انقلاب تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت قرآن و معارف نبوی، زمینه تقویت وحدت و انسجام اسلامی را فراهم کرده و حرکت جامعه را در مسیر تحقق سبک زندگی قرآنی و نبوی شتاب بخشد.

کد مطلب 6922371

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