به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: کاروان قرآنی انقلاب با حضور قاریان ممتاز و برتر کشوری، اساتید تخصصی تدبر در قرآن و سبک زندگی قرآنی و با مشارکت تشکل‌های دینی، انقلابی و قرآنی و دستگاه‌های اجرایی در ۹ شهرستان گلستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در هفت شهرستان هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود و پس از اجرای برنامه‌های قرآنی، شرکت‌کنندگان در تجمع‌های پیش‌بینی‌شده حضور خواهند یافت؛ همچنین برنامه کاروان قرآنی انقلاب در شهرستان‌های آق‌قلا و بندرترکمن در نوبت صبح برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه این رویداد با محوریت قرآن، وحدت و انسجام اسلامی طراحی شده است، گفت: تحقق اتحاد مقدس، تجدید میثاق با امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، و تجدید عهد با ولی جامعه از جمله اهداف برگزاری این کاروان قرآنی است.

دیلمی ادامه داد: استمرار مطالبه‌گری با محوریت گفتمان خون‌خواهی از امام شهید، استکبارستیزی و حضور منسجم در میدان تا فتح نهایی از دیگر اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

وی ترویج سبک زندگی نبوی مبتنی بر آموزه‌های قرآن کریم و تقویت انسجام اسلامی را از دیگر محورهای این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: کاروان قرآنی انقلاب تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت قرآن و معارف نبوی، زمینه تقویت وحدت و انسجام اسلامی را فراهم کرده و حرکت جامعه را در مسیر تحقق سبک زندگی قرآنی و نبوی شتاب بخشد.