سردار منصور شوقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رسالت خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: اصحاب رسانه امروز به عنوان فرماندهان جبهه روایت در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: اعتقاد داریم هرقدر بتوانیم این عرصه را تجهیز و تقویت کنیم و با صلابت در برابر اقداماتی که دشمن در جنگ رسانه‌ای انجام می‌دهد بایستیم، موفقیت جبهه اسلام و انسجام ملی و بین‌المللی ما بیشتر خواهد شد.

فرمانده سپاه استان سمنان، ارتقای سواد رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی را از اولویت‌های مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: توانمندسازی خبرنگاران و افزایش تسلط آنان در مواجهه با جنگ روایت‌ها از اولویت‌های مهم استان سمنان است.

شوقانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توانمندسازی رسانه‌های استان سمنان گفت: دوره‌های آموزشی ویژه رسانه‌های استان تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه، اقدامات و برنامه‌هایی در سطح محلات مسجدمحور، شهرها، شهرستان‌ها و همچنین در سطح استان سمنان در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه استان سمنان از برگزاری کارگاه‌های تخصصی ویژه رسانه‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته خواهد شد تا با فراهم کردن ابزار، تجهیزات و تدابیر اجرایی لازم، زمینه ارتقای توانمندی رسانه‌های استان فراهم شود.