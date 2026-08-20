سردار منصور شوقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رسالت خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: اصحاب رسانه امروز به عنوان فرماندهان جبهه روایت در عرصههای مختلف نقشآفرینی میکنند.
وی افزود: اعتقاد داریم هرقدر بتوانیم این عرصه را تجهیز و تقویت کنیم و با صلابت در برابر اقداماتی که دشمن در جنگ رسانهای انجام میدهد بایستیم، موفقیت جبهه اسلام و انسجام ملی و بینالمللی ما بیشتر خواهد شد.
فرمانده سپاه استان سمنان، ارتقای سواد رسانهای و آگاهیبخشی را از اولویتهای مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: توانمندسازی خبرنگاران و افزایش تسلط آنان در مواجهه با جنگ روایتها از اولویتهای مهم استان سمنان است.
شوقانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توانمندسازی رسانههای استان سمنان گفت: دورههای آموزشی ویژه رسانههای استان تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه، اقدامات و برنامههایی در سطح محلات مسجدمحور، شهرها، شهرستانها و همچنین در سطح استان سمنان در نظر گرفته شده است.
فرمانده سپاه استان سمنان از برگزاری کارگاههای تخصصی ویژه رسانهها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: گامهای مؤثری در این حوزه برداشته خواهد شد تا با فراهم کردن ابزار، تجهیزات و تدابیر اجرایی لازم، زمینه ارتقای توانمندی رسانههای استان فراهم شود.
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