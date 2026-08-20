به گزارش خبرنگار مهر، محسن یکتاپور عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با قدردانی از حضور وزیر و معاونان این وزارتخانه در استان، اظهار کرد: در ایام جنگ، وزیر جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر مسائل استان، همکاران و بهره‌برداران بخش کشاورزی را رصد و دستورات لازم را صادر می‌کرد.

وی افزود: همچنین رئیس سازمان شیلات ایران و دیگر مسئولان ملی در این ایام چندین بار به استان سفر کردند و از نزدیک مسائل بخش کشاورزی و شیلات هرمزگان را پیگیری کردند.

هیچ خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به شرایط خاص استان در دوران جنگ، گفت: در هرمزگان حتی پس از پایان جنگ نخست، شرایط جنگی ادامه داشت، اما با پشتیبانی استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی استان هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشد.

یکتاپور با قدردانی از حمایت‌های محمد آشوری، استاندار هرمزگان، ادامه داد: مسائل بخش کشاورزی در قرارگاه مربوطه به‌صورت مستمر رصد و تصمیمات و دستورات لازم برای مدیریت شرایط صادر می‌شد.

وی همچنین از نماینده ولی‌فقیه در استان، ائمه جمعه، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، تولیدکنندگان، بهره‌برداران، کشاورزان و صیادان به دلیل همراهی و حضور مؤثر در دوران جنگ قدردانی کرد.

خسارت ۵ هزار میلیارد تومانی جنگ به زیرساخت‌های کشاورزی و شیلات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی و شیلات، گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، خسارت مستقیم جنگ به زیرساخت‌های عمومی و دولتی بخش کشاورزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده است.

یکتاپور افزود: در حوزه شیلات نیز ۴۲۳ فروند شناور صیادی دچار خسارت شدند که میزان خسارت مستقیم آن‌ها حدود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ همچنین سایر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی نیز بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم متحمل شده‌اند.

وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست برای تسریع در روند پرداخت خسارت به شناورهای صیادی آسیب‌دیده، دستورات لازم را صادر کند.

پرداخت ۶۲ درصد مطالبات گندم‌کاران هرمزگان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان اظهار کرد: تاکنون ۶۲ درصد مطالبات گندم‌کاران هرمزگان پرداخت شده و میزان پرداختی به یک هزار و ۳۹۵ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال رسیده است.

وی ادامه داد: حدود ۸۲۸ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران همچنان باقی مانده است.

یکتاپور سطح زیرکشت گندم آبی استان را ۱۳ هزار و ۷۲۷ هکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به بارندگی‌ها، ۴۹۰ هکتار نیز به سطح کشت اضافه شد و مجموع سطح زیرکشت به ۱۴ هزار و ۲۱۷ هکتار رسید و میزان تولید گندم استان حدود ۵۵ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.

ذخیره‌سازی و انتقال سریع کالاهای اساسی

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از ۸۲۵ هزار تن کالاهای اساسی از طریق بخش خصوصی مدیریت شد و ذخیره‌سازی حداکثری گندم، برنج، روغن و گوشت قرمز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: ترخیص و حمل سریع کالاهای اساسی موجود در گمرک و انتقال آن‌ها به سایر استان‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و با وجود شرایط جنگی و تهدید بنادر، این کالاها به‌سرعت از بنادر خارج و به داخل کشور منتقل شدند.

یکتاپور همچنین از اجرای تدابیر پدافندی، تأمین مکان‌های مناسب برای حفاظت فیزیکی، پایش روزانه بازار و انجام بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی و نظارت بر عرضه کالاهای اساسی خبر داد.

تأمین مرغ بدون مشکل در هرمزگان

وی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان گفت: در چهار ماه نخست سال، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده و میزان کشتار نیز به حدود هفت میلیون قطعه رسیده است که خوشبختانه در تأمین مرغ مورد نیاز استان مشکل خاصی وجود نداشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان میزان صادرات محصولات کشاورزی استان را ۱۲۷ هزار تن و واردات را ۲۱۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در دوران جنگ، یکی از مأموریت‌های ملی استان انتقال ۱۸ هزار تن کود شیمیایی از مبدأ اسکله شهید رجایی به سراسر کشور بود که با موفقیت انجام شد.

وی افزود: همچنین ۲۸ هزار لیتر سموم نباتی در داخل استان جابه‌جا و اقدامات لازم برای تخصیص اعتبارات پدافندی به واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی انجام شد.

۵۰۰ هکتار گلخانه در انتظار تسهیلات بانکی

یکتاپور با اشاره به ظرفیت‌های گلخانه‌ای هرمزگان اظهار کرد: این استان در زمینه توسعه گلخانه‌ها رتبه پنجم کشور را دارد و سطح زیرکشت گلخانه‌ای استان به ۱۲۷ هکتار رسیده که تولید آن حدود ۲۶ هزار تن است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هکتار گلخانه در استان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری، نیازمند تأمین تسهیلات بانکی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مسئولان مربوطه خواست برای تأمین تسهیلات این طرح‌ها اقدامات لازم را انجام دهند و گفت: تأمین منابع مالی این گلخانه‌ها می‌تواند تحول مهمی در بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

بهره‌برداری از ۳۲ پروژه کشاورزی در هفته دولت

یکتاپور با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در بخش کشاورزی هرمزگان گفت: در این هفته ۳۲ پروژه در حوزه‌های باغبانی، گلخانه، دام، صنایع تبدیلی، آب و خاک، منابع طبیعی و امور عشایری با اعتباری بالغ بر چهار و نیم همت و اشتغال‌زایی برای بیش از ۲۶ هزار نفر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان ۹ پروژه با اعتبار بیش از دو هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۴۱۷ نفر، شیلات ۹ پروژه با اعتبار حدود چهار همت، منابع طبیعی ۱۰ پروژه با اعتبار بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۱۵۶ نفر و امور عشایری نیز چهار پروژه با اعتبار ۸۲ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۳۳ نفر در این برنامه دارد.

بهره‌برداری از ۳۰۰ شناور و ایجاد اشتغال برای ۸۵۰۰ نفر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان از بهره‌برداری نمادین ۲۰۰ قایق بنزینی و ۱۰۰ فروند لنج صیادی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار و مسئولان استان خبر داد و گفت: هر قایق بنزینی برای سه نفر و هر لنج برای ۲۵ نفر اشتغال ایجاد می‌کند که در مجموع برای حدود هشت هزار و ۵۰۰ نفر در استان اشتغال‌زایی خواهد شد.

یکتاپور در پایان بار دیگر از وزیر جهاد کشاورزی، استاندار هرمزگان و همه مدیران، تولیدکنندگان، کشاورزان و صیادان که در دوران جنگ برای حفظ تولید و امنیت غذایی استان تلاش کردند، قدردانی کرد.