روایتی دیگر از حشدالشعبی عراق در مستند «نسیم حیات»

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «نسیم حیات» درباره نبرد مردم عراق و سوریه با تکفیری های داعشی است و در هر قسمت، به یکی از ابعاد این جنگ فرسایشی پرداخته می شود. در چهارمین قسمت که با عنوان «خانواده مقاومت» روی آنتن می رود، با گروهی از اعضای حشد الشعبی عراق آشنا می شویم که برای دفاع از کشورشان و حرم امامزادگان مدفون در محل زندگی شان در برابر داعش، بسیج شده اند.

سید ماجد مجید حسینی یکی از این افراد است؛ او شغل آزاد داشته ولی حالا لباس رزم بر تن کرده تا اجازه ندهد داعشی ها بر شهر و دیارش مسلط شوند.

چهارمین قسمت «نسیم حیات» کاری از گروه روایت فتح با نویسندگی و کارگردانی روح الله رفیعی، پنجشنبه ۲۶ مردادماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه افق پخش می شود.

تکرار این مستند هم روز بعد ساعت ۷ روی آنتن می رود.