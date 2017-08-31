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۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

برادران وارنر نسخه زنانه «ارباب مگس‌ها» را می‌سازد

برادران وارنر نسخه زنانه «ارباب مگس‌ها» را می‌سازد

در جدیدترین بازسازی هالیوودی که در آن جنسیت شخصیت‌های اصلی تغییر می‌کند، رمان معروف نویسنده انگلیسی برنده جایزه نوبل ادبیات فیلم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی برادران وارنر می‌خواهد اقتباسی متفاوت از رمان نمادین «ارباب مگس‌ها» نوشته ویلیام گلدینگ بسازد که در آن‌ شخصیت‌های اصلی داستان زن هستند.

اسکات مک‌گی و دیوید سیگل مسئولیت نویسندگی و کارگردانی برداشت جدید از این داستان را بر عهده خواهند داشت که داستان گروهی از دانش‌آموزان جوان یک مدرسه شبانه را تعریف می‌کند که در یک جزیره رها می‌شوند و با گذر زمان و تا پایان رمان، از نظر تحولی پس‌رفت می‌کنند و تبدیل به انسان‌های وحشی پیش از بلوغ می‌شوند.

هری هوک نسخه سال ۱۹۹۰ این داستان را کارگردانی کرده بود و پیش از آن هم در سال ۱۹۶۳ پیتر بوک روی صندلی کارگردانی نخستین فیلم سینمایی ساخته شده از این داستان نشسته بود.

سیگل و مک‌گی آخرین بار فیلم درام سال ۲۰۱۲ «چیزی که میسی می‌دانست» را با هم کارگردانی کردند که در آن فیلم جولین مور و الکساندر اسکرشگرد نقش‌آفرینی می‌کردند.

«ارباب مگس‌ها» جدیدترین پروژه اضافه‌شده به لیست پروژه‌های بازسازی اقتباسی هالیوودی خواهد بود که در آن‌ها جنسیت شخصیت‌های اصلی عوض می‌شود. دیگر فیلم‌هایی که در آن‌ها چنین اتفاقی افتاد «اسپلش» با نقش‌آفرینی چنینگ تیتوم، «اراذل پست کثیف» محصول کمپانی ام‌جی‌ام،‌ ریبوت «از کشتی افتاده» و همچنین فیلم جدید «۸ یار اوشن» هستند.

کد مطلب 4074892

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