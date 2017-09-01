تکنولوژی تصویربرداری سه بعدی قلب در ایران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنولوژی که در تشخیص و جراحی قلب و عروق کاربرد دارد ، در سمینار تخصصی «کاربرد CAD- CAM و پرینتر سه بعدی در جراحی های قلب و عروق»، به جمعی از پزشکان و جراحان صاحب نام قلب و عروق کشور معرفی و کاربرد آن تشریح شد.

دکتر فرهاد طباطبایی قمشه عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گفت: با تبدیل تصاویر دوبعدی قلب به سه بعدی و ارائه اطلاعات آن به بخش پرینتر، تصویربرداری سه بعدی قلب انجام ، و پرینتی از آن تهیه می شود که می تواند تمامی ظرافت های پیچیده قلب را با دقت بالا در اختیار متخصص قلب یا جراح مربوطه قرار دهد.

وی افزود: این شبیه سازی سه بعدی ارگانهای داخلی قلب ، امکان تشخیص بهتر بیماری و درمان با کیفیت تر را برای جراحان و پزشکان فراهم می کند.

طباطبایی همچنین توضیح داد: شبیه سازی سه بعدی قلب با مواد خاص همانند جنس قسمت های نرم و سخت قلب واقعی و تمام دریچه های عروق انجام می شود تا پزشک یا جراح بتوانند با مشاهده نزدیک ترین شرایط قلب واقعی بیمار خود ، تشخیص دقیق تر و سریع تری را نسبت به بیماری او داشته باشند.

وی افزود: انجمن رادیولوژی ایران که از جمله انجمن های علمی متشکل از متخصصان بنام و پیشکسوت این بخش است ، بر تمامی عملکرد مرحله به مرحله تهیه پرینت سه بعدی قلب نظارت دارد و اجرای علمی و تخصصی این پروژه را تایید می کند.

دکتر جلال جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران در حاشیه نشست علمی تخصصی کاربرد پرینترهای سه بعدی در جراحی های قلب و عروق که در بیمارستان فوق تخصصی امید برگزار شد، گفت: این تکنولوژی، به تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق کمک می کند.

وی ضمن تایید عملکرد پروژه «تهیه پرینت سه بعدی از قلب بیماران» از سوی انجمن رادیولوژی ایران، افزود: ارائه خدمات تشخیصی مناسب تر، کاهش زمان بستری (جهت تشخیص بیماری) ، بهبود روند درمانی و کم شدن هزینه ها از مزایای این فناوری است.

جلال شکوهی با اشاره به اینکه تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری سه بعدی سابق بر این در حوزه های صنعت و هنر استفاده می شد و اخیرا وارد حوزه پزشکی شده است، گفت: کاربرد این تکنولوژی در جهان نیز چندان طولانی نیست بلکه طی ۵ یا ۶ سال اخیر در کشورهای پیشرفته جهان کاربرد پیدا کرده است.

دکتر زهرا علیزاده ثانی یکی از مجریان پروژه تصویربرداری سه بعدی قلب و عروق در ایران، گفت: پوشش بیمه ای تهیه پرینت سه بعدی قلب و عروق، کمک موثری به بیماران قلب و عروق می کند.

این متخصص داخلی قلب و فلوشیپ تصویربرداری قلب و عروق، افزود: تعرفه پرینت سه بعدی در کتاب ارزش نسبی درج شده و به احتمال زیاد به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیماری های قلب و عروق، دومین علت مرگ در ایران محسوب می شوند و نقش تصویربرداری سه بعدی در تشخیص این بیماری ها بسیار حائز اهمیت است، لذا موسسات بیمه گر هزینه تهیه پرینت سه بعدی قلب و عروق را پذیرفته اند و هرچند که این تعرفه خیلی کمتر از هزینه های کامل این فعالیت پزشکی است ، اما می تواند کمک موثری برای تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق در سطح کشور باشد.

نماینده ایران در هیات اجرایی انجمن تصویربرداری قلب و عروق آسیا (ASCI)،گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه تهیه پرینت سه بعدی قلب و عروق و کاربرد آن در درمان بیماریهای قلب و عروق، در منطقه پیشرو است، از این رو پیگیری مقوله توریسم درمانی و ارائه خدمات به بیماران در منطقه به تحقق گسترش این حوزه در کشور کمک می کند.

علیزاده ثانی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم ، استفاده تشخیصی و درمانی از این پرینت ها اصلا در منطقه خاورمیانه وجود ندارد و حتی مراکز پیشرفته MRI قلب هم در منطقه بسیار محدود هستند، اما در ایران از این امکان نیز بهره مند هستیم.

وی گفت: استفاده از پرینت سه بعدی در رشته های مختلف پزشکی به خصوص در قلب و عروق، موضوع جدیدی در جهان است و برخی از مراکز پیشرفته دنیا هم آن را به راحتی در دسترس ندارند، اما کشور ما خیلی زود به این بخش برای تشخیص بیماریها پرداخته است.

علیزاده ثانی ادامه داد: ممکن است مراکز محدود تحقیقاتی مربوط به تهیه پرینت سه بعدی قلب و عروق در منطقه خاورمیانه وجود داشته باشد، اما استفاده از این فناوری پیشرفته برای تشخیص و درمان در منطقه رایج نیست.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: درحال پیگیری برای برگزاری سمینارهای آموزشی جهت متخصصان منطقه خاورمیانه در کشور هستیم تا محققان کشورهای اطراف، به جای حضور در سایر کشورها برای گذراندن این دوره های آموزشی به ایران سفر کنند.

وی افزود: پیگیری های اولیه در این زمینه انجام گرفته و امیدواریم تا یکسال آینده، دوره های آموزشی منطقه خاورمیانه در ایران و به خصوص در بیمارستان فوق تخصصی امید برگزار شود که این کار اعتباری برای کشور است.

علیزاده ثانی در تشریح مراحل اجرای تصویربرداری سه بعدی از قلب و عروق بیماران گفت: باید روش اولیه تصویربرداری از قلب انجام شده باشد که برای اجرای تصویربرداری سه بعدی ، تاکید بر MRI قلب است، سپس اطلاعات خام به دستگاه پرینتر خاص این بخش منتقل می شود و با توجه به درخواست پزشک یا جراح مورد نظر، برش ها، جنس و اندازه قسمت های مختلف مشخص شده و پرینت سه بعدی تهیه و در اختیار پزشک یا جراح درخواست کننده قرار می گیرد.

وی افزود: شبیه سازی قلب و عروق فرد براساس اهداف پزشک درخواست کننده انجام می شود که هدف درمانی و یا هدف آموزشی دارد و با توجه به اینکه اهداف درخواست کننده متفاوت خواهد بود و از بیماری به بیمار دیگر حتی تغییر می کند، لذا جنس، میزان برش ها و اندازه آن برای افراد، مختلف می شود و هزینه تهیه هر یک نیز با دیگری متفاوت خواهد شد.