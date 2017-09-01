به گزارش خبرنگار مهر، از چند ماه پیش و به ویژه از زمان سپرده شدن مسئولیت ریاست سازمان سینمایی به محمدمهدی حیدریان صحبت هایی مبنی بر تغییر فراخوان جشنواره ملی فیلم فجر در دوره سی و ششم شنیده می شد. این زمزمه ها که هر روز بلندتر می شد هیچگاه به طور رسمی از سوی سازمان و مدیران آن تایید و یا رد نشد ولی مشخص بود که جلساتی با حضور مدیران سازمان سینمایی و نمایندگانی از خانه سینما تشکیل و در آن جلسات موضوع تغییر فراخوان به بحث و تصمیم گیری گذاشته شده است.

با معرفی ابراهیم داروغه زاده به عنوان دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر بار دیگر موضوع جشنواره و شکل برگزاری آن موضوع روز سینما شد. بر اساس آخرین خبرها طبق فراخوان جدید جشنواره فیلم فجر که هنوز رسانه ای نشده قرار است تعداد سیمرغ هایی که پیش از این به شاخه های مختلف سینمایی اهدا می شد، کاهش یابد که جوایز حذف شده بیشتر از بخش های فنی سینما است و استدلال نیز این است که در حال حاضر جشن های تخصصی سینمایی توسط صنوف خانه سینما برگزار می شوند که در آن جشن ها داوری های تخصصی انجام می گیرد و جوایزی که در جشن بزرگ خانه سینما و جشن های صنوف داده می شود اعتبار سینمایی بالایی دارند.

همچنین تغییر دیگری که قرارست در فراخوان اعمال شود حذف بخش فیلم های مستند و کوتاه است. البته حضور مستندها و فیلم های کوتاه در جشنواره فجر چند سالی است که محل بحث است و سال گذشته نیمه های دی از سوی سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران اعلام شد که «پیرو برگزاری جلسات مکرر هیات‌مدیره انجمن فیلم کوتاه و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و به‌منظور پاسخ دادن به مطالبه خیل عظیم فیلمسازان فیلم کوتاه، در آخرین جلسه مشترک برگزار شده، جایزه‌ای که ۲۷ سال به فیلم کوتاه اختصاص داشت و ۷ سال گذشته از آن دریغ شده بود به این جشنواره بازگشت.»

البته تا پیش از این مستندها ضمن حضور در رقابت فجر و دریافت سیمرغ، امکان نمایش فیلم هم داشتند ولی حضور فیلم های کوتاه منحصر به رقابت و دریافت سیمرغ بود.

و اما داروغه زاده دبیر جدید جشنواره فجر دیشب ۹ شهریور ماه با حضور در تلویزیون و در نخستین اظهارنظرش درباره تغییر فراخوان و بخش هایی که حذف می شوند، گفت: «اگر جشنواره فیلم فجر بتواند کمک اضافه ای به فیلم کوتاه و مستند کند این دو بخش در جشنواره فیلم فجر حضور دارند و شورای سیاستگذاری نیز از این مساله استقبال خواهد کرد در غیر اینصورت ترجیحمان این است که به صورت مجزا برگزار شود.»

وی افزود: «هفته آینده گفتگویی با صنوف فیلم کوتاه و مستند و همچنین صنوفی که جوایز بخش فنی به آنها مربوط است انجام خواهم داد و درباره حضور فیلم کوتاه و مستند و همچنین بخش جوایز فنی تصمیم گیری می کنیم.»

از سخنان دیشب داروغه زاده می توان اینگونه برداشت کرد که هنوز فراخوان فجر نهایی نشده است و باید دید جلسات شورای سیاستگذاری چه زمانی نهایی و فراخوان به طور رسمی اعلام می شود.

اظهارات مهم دیگری که باید بدان توجه کرد سخنان منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در نشست خبری اخیرش با رسانه ها است.

وی درباره جشنواره فیلم فجر بیان کرده بود: این جشنواره خدمات گرانبهایی به سینمای ما ارائه داده است اما باید تغییراتی در آن انجام شود و باید ضرورت های شکل گیری آن مورد بازبینی قرار گیرد. درباره جشنواره فجر در هیات رییسه آکادمی (انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران) مفصل بحث کردیم و آکادمی بر این باور است که جشنواره باید از حالت رقابتی خارج و به مراسم تولید پایان سال تبدیل شود البته این یک نظر است.

مدیرعامل خانه سینما تاکید کرده بود: ما نمی توانیم به دیگر جشنواره ها مثل جشنواره سینماحقیقت و جشنواره فیلم کوتاه تهران بی توجه باشیم و باید ببینیم کجاها با یکدیگر هم پوشانی داریم. به هر حال ادامه شیوه قبلی جشنواره باعث رشد ما نمی شود و این را به عنوان نظر شخصی می گویم.

و اما انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران یا همان آکادمی که شاهسواری از آن یاد می کند چیست؟ تورج منصوری دبیر انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران گفته است: «قبل از تعطیلی خانه سینما یعنی چهار سال قبل از آن اتفاق، گروهی از سوی هیات مدیره وقت مامور شدند تا درباره کیفیت جشن خانه سینما بحث کنند. این گروه هفت نفر بودند که من هم در آن حضور داشتم. این گروه حدود دوماه هر هفته جلسه گذاشتند و قرار شد کار را به سه نفر بسپارند و به همین ترتیب ما سه سال تلاش کردیم و هر دو هفته یک جلسه داشتیم، حاصل آن جلسات اساسنامه ای به نام آکادمی شد که من هم به نمایندگی از آن جمع اساسنامه را به هیات مدیره وقت تقدیم کردم ولی هیات مدیره در آن زمان مشغول مسایلی مثل تعطیلی خانه سینما شد به همین دلیل اساسنامه تصویب نشد سپس وقتی جشن سال گذشته برگزار شد فکر کردیم چه کنیم که ساز و کار دایمی شود و دبیرخانه دایمی داشته باشیم و کیفیت سینمای ایران را رصد کنیم و خانه سینما به مسایل کمی توجه کند و به مسایل صنفی بپردازد و امر کیفی به بخش آکادمی داده شود.»

یکی از وظایف این آکادمی برگزاری جشن سینما با شیوه نوین و با ساختاری با افق سه ساله است و قصد دارد داوری و اهدای جوایز به سینمای ایران را در قالبی تخصصی و از دل صنوف خانه سینما دنبال کند.

به نظر می رسد در برنامه ریزی جدید بین سازمان سینمایی و خانه سینما هدف این است که جشنواره فیلم فجر به شکل جشن نزدیک شود و داوری و قضاوت درباره سینما به جشن های تخصصی که در شهریورماه هر سال و به مناسبت روز ملی سینما برگزار می شوند، واگذار شود. همچنین دولت تصمیم دارد وجهه دو جشنواره «سینماحقیقت» ویژه سینمای مستند و جشنواره فیلم کوتاه تهران را ارتقا بخشد؛ گرچه بخشی از جامعه مستند و فیلم کوتاه از حذف خود از جشنواره فجر راضی نیستند.