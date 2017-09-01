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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

رونمایی از ال جی V۳۰ با صفحه نمایش ۶ اینچی

رونمایی از ال جی V۳۰ با صفحه نمایش ۶ اینچی

یک تولید کننده دستگاه های الکترونیکی از موبایلی رونمایی کرده که صفحه نمایشی ۶ اینچی دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت ال جی پیش از نمایشگاه IFA برلین از تلفن هوشمند V۳۰ رونمایی کرده است. این دستگاه دارای کیفیت صوتی خارق العاده و دوربینی قدرتمند است. همچنین صفحه نمایشی بزرگ دارد.

V۳۰ دارای قابلیت Hi-Fi۳۲ بیت کواد DAC آئودیو است که شرکت Bang & Olufsen آن را عرضه کرده است.

صفحه نمایش ۶ اینچی دستگاه OLED با کیفیت ۱۴۴۰ در ۲۸۸۰ پیکسل است. گوشه های آن خمیده تر از ال جی است. علاوه بر این موارد، نمایشگر از قابلیت های دالبی ویژن و HDR۱۰ نیز پشتیبانی می کند. بنابراین به راحتی می توان با کمک آن فیلم، برنامه تلویزیونی و حتی تصاویر را با کیفیت افزوده تماشا کرد.

کد مطلب 4075487
شیوا سعیدی

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