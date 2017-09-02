شناسایی ۷۰۰روستای دارای ظرفیت اجرای طرح «روستا-تعاون» در ۱۴ استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری، بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرح روستا تعاون استان تهران، در روستای «احمد آباد کوزه گران» شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران گفت: هدف از سفر، بازدید از این روستا که بیشتر در حرفه سفال گری فعالیت دارند و نیز بازدید از تعاونی روستایی سفال گری این روستا بود.

وی عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دلیل عدم افتتاح نمادین طرح روستا تعاون کشور دانست و افزود: باحضور وزیر، برنامه دیگری برای افتتاح نمادین طرح روستا تعاون در استان کردستان خواهیم داشت، این طرح در همه روستاهای استان های سراسر کشور اجرا می شود و هدف اصلی این طرح ایجاد شغل در روستاها است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ایجاد شغل در روستاها هزینه کم تر دارد، اضافه کرد: برای ایجاد هر شغل در روستا به طور میانگین ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، که نسبت به شهرها مبلغ کم تری است، به عنوان مثال روستای «احمد آباد کوزه گران» با مزیت نسبی خاکی که دارد، از دیر باز در صنعت سفال گری فعال بوده و اکنون نیز ظرفیت ایجاد تعاونی سفال گری را دارد و باید در این زمینه فعالیت کرد و اکنون یک تعاونی به عنوان پشتیبان کارگاه های تولیدی این منطقه فعال شده است.

کلانتری گفت: این تعاونی باید در زمینه ایجاد و توسعه بازار، تامین مواد اولیه و در ایجاد برند فعالیت کند، تا این صنعت در روستای «احمد آباد کوزه گران» به جایگاه واقی خود برسد، نگاه ما در صنعت سفال گری، نگاه صادرات به بازار اروپا است و طرح روستا تعاون، با برنامه های آموزشی- ترویجی که دارد، در این زمینه گام برخواهد داشت.

وی افزود: ماه گذشته در پنج ششم استان های کشور، یعنی حدود ۲۵ استان، برنامه های آموزشی- ترویجی طرح روستا تعاون برگزار شد و افرادی که می خواهند این تعاونی ها را راه اندازی کنند، در این طرح آموزش دیدند، تا مردم بدانند در پی چه هدفی هستند و کار جمعی چه ویژگیهایی و چه مزیتی هایی دارد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که تاکنون ۷۰۰ روستا دارای ظرفیت از ۱۴ استان کشور برای راه اندازی تعاونی های طرح روستا تعاون شناسایی شدند، گفت: تعداد روستاهای ما در این طرح باید به ۱۰۰۰ روستا برسد و شناسایی ۳۰۰ روستای باقی مانده در استان های دیگر ادامه دارد، دو موضوع در مورد این روستاها باید مطرح و بررسی شود، اول این که آن روستاها چه ظرفیت هایی دارند و دوم این که چه افرادی می خواهند سهام دار تعاونی های روستاها شوند.

کلانتری اظهار داشت: همه اهالی می توانند در این تعاونی ها سهام دار شوند، یکی از اهداف ما جمع کردن و کارآمد کردن سرمایه های خرد روستاییان و جهت دهی آن ها در مسیر صنعت است، اگر هر خانواده ۲ الی ۴ میلیون آورده در این تعاونی ها داشته باشد، دولت هم تسهیلات داده و حمایت کند، سرمایه های عظیم و بستری مناسب برای راه اندازی صنعت در روستاها خواهیم داشت و سود این سرمایه گذاری به جیب خود روستاییان باز خواهد گشت.