شهرک سفال استان تهران در ورامین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی بعد از ظهر شنبه در مراسم بازدید از طرح روستا تعاون در روستای احمد آباد کوزه گران شهرستان ورامین طی سخنانی گفت: در ۴ سال گذشته بیشترین و بهترین خدمات ورامین از حیث کارهای زیربنایی در روستاها انجام گرفت.

وی افزود: ما در اقتصاد مقاومتی در پی اقتصادی کردن روستاها هستیم، اگر چرخ اقتصاد در روستاها نچرخد، مهاجرت معکوس آغاز نمی شود.

فرماندار ورامین، روستاهای این شهرستان را برخوردار دانست و گفت: در حوزه های کشاورزی، دامداری و فرش، روستاهای ورامین بی نظیر است و ۳۰۰۰ نفر عضو تعاونی های فرش ورامین هستند.

یوسفی گفت: در حاضر در روستای احمد آباد کوزه گران با ۴۰۰۰ نفر جمعیت پیش رو در زمینه سفال است و ما وعده کمک به اقشار کم توان برای عضویت در تعاون کوزه گری دوستا داده ایم.

وی از راه اندازی شهرک سفال استان تهران در روستای احمد آباد با اختصاص ۵۰۰۰ متر مربع زمین خبر داد و تاکید کرد: این شهرک می تواند اشتغال زایی را به همراه داشته باشد و نیز تفریح گاه و نمایشگاه خوبی برای جمعیت ۱۳ میلیونی استان تهران باشد.

فرماندار ورامین اضافه کرد: در آینده ای نه چندان دور، روستای احمد آباد به پایگاه اول استان تهران در زمینه سفال تبدیل خواهد شد.