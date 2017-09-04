جزئیات پانزدهمین همایش ادبی «سوختگان وصل» تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حدادیان دبیر پانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل (نکوداشت شهدای زیارت اربعین در حله) صبح امروز (دوشنبه ۱۳ شهریور ماه) در نشست خبری این همایش که در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در تهران برگزار شد، با یادآوری برگزاری اولین دوره این همایش در سال ۱۳۸۰ با موضوع جانبازان شیمیایی، به عنوان همایش امسال پرداخت و گفت: در اربعین سال گذشته ما با شهادت تعدادی از شهدا در حله مواجه شدیم که مصداق تامّ و تمام سوختگان وصل بودند.

وی افزود: ما در خرداد ماه امسال فراخوان این همایش را منتشر کردیم و در حال حاضر هم حدود ۱۰۰ اثر را دریافت کرده‌ایم و در انتظار آثار بیشتر از اهل قلم در بخش‌های شعر و داستان هستیم.

دبیر همایش ادبی سوختگان وصل از اهالی قلم خواست که با نگارش آثار خود و ارسال آنها به دبیرخانه همایش ادبی «سوختگان وصل»، نگذارند یاد و نام آنها به فراموشی سپرده شود، عنوان کرد: در بخش شعر ما محدودیتی از نظر قالب (چه کلاسیک و چه نوین) نداریم. همچنین در بخش داستان، آثار باید مصداق داستان کوتاه و حدود ۵۰۰۰ کلمه باشد؛ در همایش امسال قطعه ادبی پذیرفته نخواهد شد.

حدادیان با بیان اینکه در دو بخش شعر و داستان این همایش، محدودیتی از نظر تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، مهلت عنوان شده در همایش را ۲۵ شهریور اعلام کرد و در عین حال گفت: ما این مهلت را تا ۹ مهر (روز عاشورا) تمدید می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه آثار ارسالی به دبیرخانه عودت داده نخواهد شد، شرایط ارسال آثار و شرکت در همایش را مطابق فراخوان اعلام کرد و در خصوص اینکه آیا آثار مرتبط با مدافعین حرم در این همایش مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرد هم گفت: چنانچه آثاری با موضوع مدافعان حرم به دبیرخانه همایش برسد، ما آنها را کنار نمی‌گذاریم و در بخش ویژه به بررسی آنها می‌پردازیم.

دبیر همایش ادبی سوختگان وصل از داوری آثار در پانزدهمین دوره این همایش در چند مرحله خبر داد و اعلام کرد: این همایش روز ۲۵ محرم (۲۴ مهرماه) در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

حدادیان همچنین با اشاره به اینکه اگرچه امروز پژوهندگان زیادی در حوزه خلق آثار در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی داریم، اما ۱۶-۱۵ سال قبل که این همایش آغاز به کار کرد، ما با این کمیّت مناسب شاعر و نویسنده روبرو نبودیم .

وی به مسئولان رده‌ بالای نظام پیشنهاد کرد تا جلساتی مشابه جلسات مقام معظم رهبری با شاعران و داستان‌نویسان ترتیب دهند و در آنها هم پیگیر ارزش‌های انقلابی و اسلامی باشند.