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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خبرداد؛

کشف محموله  مشروبات الکلی از کامیون حامل کاهو در مشهد

کشف محموله  مشروبات الکلی از کامیون حامل کاهو در مشهد

مشهد- جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از کشف محموله مشروبات الکلی از کامیون حمل کاهو در مشهد خبر داد.

مهدی خدابخشی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: صبح دوشنبه ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی در اقدامی ضربتی یک دستگاه کامیون حامل بار کاهو را که از مبدا تهران به مقصد مشهد در حرکت بود قبل از ورود به مشهد توقیف کردند.

وی افزود: در این عملیات ماموران با بازرسی بار این کامیونت تعداد ۱۰ کارتن حاوی ۱۹۰بطری انواع مشروبات الکلی خارجی را کشف کردند.

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد تصریح کرد: در این عملیات راننده و کمک راننده این خودروی سنگین دستگیر شدند و تحقیقات از این دو مرد جوان ادامه دارد.

کد مطلب 4078776

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