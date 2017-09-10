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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

تکذیب نامه ارسال شده به نام وزیر ارتباطات به شرکتهای اینترنتی

تکذیب نامه ارسال شده به نام وزیر ارتباطات به شرکتهای اینترنتی

وزارت ارتباطات انتشار نامه ارسال شده به برخی شرکتهای اینترنتی با نام و امضای وزیر ارتباطات را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، «با توجه به انتشار برخی اخبار در خصوص ارسال ایمیل توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اطلاع می رساند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه ارتباطی از طریق ایمیل با هیچ شرکت یا موسسه ای ندارد و هرگونه خبری در این زمینه تکذیب می شود.»

به گزارش مهر، گفته می شود ایمیلی منتسب به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به شرکتهای اینترنتی (fcp ) ارسال شده که از این شرکتها خواسته تا به یک بیمار سرطانی کمک کنند و در صورت کمک، اسامی شرکتها به عنوان شرکتهای برتر اینترنتی اعلام می شود.

کد مطلب 4083211

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