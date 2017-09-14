هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی، تهدیدات را به فرصت بدل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در جمع ائمه جمعه و جماعات و مبلغین کاشان با اشاره به مقاطع مختلف تاریخ اسلام، گفت: بعثت بعنوان آغاز اسلام، غدیر استمرار آن، عاشورا احیاگر اسلام و ظهور جهانی اسلام به رهبری آخرین حجت خدا، مقاطع مختلف تاریخ اسلام بوده و انقلاب اسلامی زمینه ساز جهانی بعثت است.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه فلسفه بعثت را مبتنی بر دو رکن اساسی شریعت جامع و کامل و رهبری مطلوب دانست و اظهار کرد: مجرای تحقق ولایت الهی، مرجعیت تبیین شریعت، تحقق حاکمیت توحیدی و صیانت از شریعت رهبری مطلوب بوده و بدون نظام، سیستم و ساختار نمی‌توان شریعت را پیاده کرد.



سعیدی با بیان اینکه امروز ما در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ اسلام به سر می بریم، گفت: انقلاب اسلامی ایران مقدمه ای برای جهانی شدن اسلام است، از این رو باید به بهترین وجه تقویت شود تا بتواند برای ظهور آخرین حجت خدا کادرسازی کند.



وی انقلابی زدایی از واژه های انقلابی، مقدسات، نهادها و افراد را از راهبردهای دشمن در عرصه مقابله با انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، موجب استواری و استحکام هر چه بیشتر انقلاب شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه دشمن امروز درصدد خالی کردن محتوای انقلاب اسلامی است، گفت : نظام سلطه، جمهوری اسلامی ایران را بزرگ ترین خطر برای تمدن غرب می دانند، به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران، اسلام را به نسخه ای برای اداره بشر تبدیل کرده است.

سعیدی با اشاره به شرایط و وضعیت کنونی منطقه و جایگاه ایران در تحولات آن تصریح کرد: بحمدالله با درایت، دوراندیشی و هوشمندی رهبر معظم انقلاب اسلامی در منطقه غرب آسیا شاهد تبدیل شدن تهدیدات قطعی انقلاب اسلامی به فرصت هستیم که پیروزیهای جبهه مقاومت در برابر ایادی استکبار در سوریه و عراق از آن جمله است.



وی دفاع از حریم اهل بیت (ع) و حفظ و تقویت جبهه مقاومت را خط قرمز نظام اسلامی توصیف و تصریح کرد: استکبار جهانی و دشمنان انقلاب اسلامی تلاش زیادی را در راستای خارج کردن سوریه از جبهه مقاومت انجام دادند، اما با مجاهدت های صورت گرفته توطئه آنان خنثی شد.

نماینده ولی فقیه درسپاه در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه مهم و اساسی روحانیت و حوزه های علمیه در هدایت مردم و احیای اندیشه های امام(ره) و توجه به اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: نظام اسلامی ما به دنبال احیای بعثت، غدیر و جهانی شدن اسلام است و مبلغین و روحانیون با نقش آفرینی موثر باید جایگاه امامت و ولایت را در منبرهای خود برای مردم به خوبی تبیین کنند.

سعیدی با اشاره به عوامل عدم تحقق جهانی شدن اسلام، تصریح کرد: تغییر در رهبری سیاسی و ولایت زدایی، تغییر در نظام سیاسی، شریعت زدایی و نابودی آن موجب خواهد شد تا اسلام جهانی و فراگیر نشود.



وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به ایام محرم و رسالت روحانیون در تبیین حماسه حسینی و واقعه عاشورا، گفت: مبلغین و روحانیون می توانند در ایام محرم به طرح مباحثی از جمله آثار و پیامدهای حماسه عاشورا، رمز ماندگاری عاشورا، جهاد کبیر و نقش آن در صیانت از انقلاب و تکرار پذیری واقعه عاشورا و گفتمان عاشورا و نقش استقامت در پیروزی ها ویژگی های بپردازند.