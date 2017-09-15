در برجام اجازه اطلاع یافتن از اسرار کشور به اجانب داده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه باید دنبال آرمان سیدالشهدا بود، گفت: کیست که این عنصر کیمیاگونه را مایه رشد نبیند.

وی افزود: شما ها که عزادار سیدالشهدا هستید، بعد از مراسم عزای او، احساس عروج می‌کنید؛ لذا از جمله ابزار قرب به خداوند، اهل‌بیت (ع) هستند.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: گروهکی به نام وهابی با تبعیت از حرف‌های نادرست ابن‌تیمیه با توسل درافتاده‌اند که البته خود اهل سنت جواب سست آنها را داده‌اند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به ابراز ارادت‌های اهل سنت به اهل بیت (ع) گفت: توسل و ابراز ادب به ساحت مقدس سالار شهیدان نه تنها جایز بلکه سرمایه است؛ سرمایه نفیسی که یک خروجی آن، انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: تاریخ اول انقلاب ما ۱۵ خرداد ۴۲ است که این زمان مقارن با ۱۲ محرم بوده است؛ وقتی مردم ۱۲ محرم فهمیدند فرزند حسین (ع) را گرفتند، به خیابان‌ها ریختند و با خون خود، خمینی (ره) را یاری کردند.

آیت الله خاتمی با تأکید بر اینکه خروجی مقاومت امروز هم مدیون سالار شهیدان است، گفت: به مجالس حسینی افتخار و سعی کنید این مجالس حسین‌پسند برگزار شود.

وی با اشاره به چهار رکن اساسی عزاداری حسینی گفت: منبر جای تبیین دین است. آیه، روایت، اخلاق، اعتقادات، بیان احکام و ذکر مصیبت می خواهد و در کنار اینها سیاست هم می خواهد اینکه از اول تا آخر منبر سیاست بگویند مطلوب ما نیست.البته سیاست از همان جنسی که امام می گفت دین از سیاست جدا نیست. ما از سیاستی حرف می زنیم که دین به سیاست خط بدهد نه سیاستی که به دین خط بدهد؛ ما با حقه بازی، کلک و با بازی های سیاسی بیگانه هستیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه سیاستی که باید در منبر تبیین کنیم رهنمودهای ولایت است، گفت: رهنمودهای ولایت فراجناحی و فراگروهی است. ایشان به عنوان چشم بیدار حکومت خط می دهد. منبر و محراب جای بازی های باندی، جناحی و قبیله های سیاسی نیست. نباید منبر و محراب سکوی حزبی این گروه و آن گروه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مبانی نهضت اباعبدالله باید در منبرها تشریح شود، گفت: مساله عزت و ذلت ناپذیری و درس ها و عبرت های عاشورا باید در منبرها تشریح شود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه هیات ها نباید سکولار باشند گفت: خطبا و مداحان ما نباید سکولار باشند یعنی آنکه نباید از سیاست به معنای درست آن غریبه باشند و سیاست به معنای درست آن را تبیین نکنند که این سکولاریزه کردن منبر و مداحی است.

آیت الله خاتمی با اشاره به رسالت مداحان اهل بیت گفت: روضه های مستند و اشعار پرمحتوا بخوانند

وی در خطبه دوم نمازجمعه تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: مدرسه ها، دانشگاهها و حوزه های علمیه کسانی را تربیت می کنند که مدیران آینده جامعه هستند و ان‌شاءالله با دو عنصر تذهیب و آموزش عالی امانت داران شایسته ای را برای جامعه بپرورانند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: هفته ای که با پسوند دفاع مقدس گنجینه ایثار و فداکاری است.

وی همچنین با اشاره به جشن عاطفه ادامه داد: بیش از ۳۰۰ هزار نفر دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد هستند از مردم عزیزمان بر اساس آموزه های دینی که دارند انتظار دارد این بچه ها را مانند فرزندان خود بدانند و زمینه درس خواندن را برای آنها فراهم کنند.

آیت الله خاتمی در ادامه با اشاره به فاجعه میانمار گفت: الحمدلله صدا و سیما در این عرصه خوب اطلاع رسانی کرده و فجایع را می دانید. نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را کشته اند، سر بریدند، آواره کرده اند و مین گذاری که نتوانند به خانه شان برگردند و این یک فاجعه بزرگ انسانی است.

وی افزود: بدون تردید پشت صحنه این جهایات رژیم صهیونیستی است. نماینده ویژه سازمان ملل گفته حامی اصلی ارتش میانمار رژیم صهیونیستی است. تردیدی نیست همان سلاحی که مسلمانان غره را می کشد مسلمانان میانمار را می کشد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه داستان میانمار، داستان یک دعوای قومی مذهبی نیست، گفت: آنجا قصه ارتش است که پاکسازی قومی می کند. بنابراین با آنچه مواجهیم دعوای گروه با گروه دیگری نیست. داستان دولتی است که با قساوت تمام مسلمان کشی می کند.

وی با بیان اینکه رهبر این دولت کسی است که جایزه صلح نوبل را گرفته است، گفت: رئیس بنیاد صلح نوبل می‌گوید ما جایزه‌مان را از او پس نمی‌گیریم، باید هم نگیرید اگر پس بگیرید ما شک می‌کنیم، ماهیت شما استکباری و صهیونیستی است. به یاد داریم شما در کشور ما به چه کسی جایزه صلح نوبل دادید. شما نسبت به اسلام و قرآن کینه دارید اما به یاری خداوند اسلام پیروز است.

وی تصریح کرد: در این عرصه کشورمان، حوزه های علمیه و دولت خوب موضع گرفتند. اما انتظار از دولت این است که پیش از موضع گیری و محکومیت در عرصه سیاسی و اقتصادی وارد شود فشار بیاورند به این دولت بی رحم در ماده دو کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل کشی جنایت تلقی شده و زبان زبان بین المللی است و با تمسک به همین ماده انتظار می رود که دیپلماسی کشور ما تهاجمی وارد شود. می توانند فشار سیاسی و اقتصادی بیاورند تا جلوی جنایت این وحشی ها را بگیرند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه این بار نیز شاهد سکوت مجامع بین المللی و برخی کشورهای اسلامی هستیم گفت: در یمن آدم کشی و مسلمان کشی می کنند اما فعالیتی جلوی مسلمان کشی ندارند و این مایه تاسف است.

وی افزود: این جنایات گویای این مساله است که اسلام به صحنه آمده و آنها از اسلام وحشت دارند. الحمدلله اسلام به سرعت در پیش است و به فضل خدا در این عرصه اسلام است که حرف اول را خواهد زد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به همه پرسی در اقلیم کردستان گفت: آرزوی دیرینه استکبار تشکیل یک اسرائیل در منطقه است که البته این آرزو را به گور خواهند برد که اولین آن همین برگزاری همه پرسی در کردستان است؛ علنا نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این همه پرسی حمایت کرده است.

وی افزود: نباید مسئول اقلیم کردستان این را بفهمد که در میدان رژیم صهیونیستی بازی می کند مشروعیت و محبوبیتش کم شده و عراق را فدای خودش می کند. آنچه در حال انجام است نقشه ای است که رژیم صهیونیستی حمایت می کند و امیدوارم مسئولان اقلیم عراق سر عقل بیایند و از توطئه صهیونیستی دست بردارند.

آیت الله خاتمی با اشاره به موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران گفت: آمانو گفته است که در بازرسی تفاوتی بین سایت های نظامی و غیرنظامی نیست. حرف این است نه در پروتکل الحاقی و نه در برجام اجازه اطلاع یافتن از اسرار کشور به اجانب داده نشده است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: مراکز نظامی اسرار و ناموس یک ملت است، نه مسئولان و نه مردم اجازه فضولی به اجانب در این عرصه نخواهند داد.