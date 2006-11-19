یک مقام اروپایی خواستار تلاش آلمان برای حل بحران خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر،"بنیتا فررو - والدنر" در گفتگو با روزنامه دی ولت افزود : من امیدوارم که هر چه زودتر بحران خاورمیانه حل و فصل شود .

وی تصریح کرد : در مرحله نخست به آتش بس نیاز داریم و پس از آن طرفین درگیر باید اسرای یکدیگر را مبادله کنند .

کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به دیدار و گفتگوهای متعدد مقامهای اسرائیل و فلسطین خاطر نشان کرد : این مهم است که در فلسطین یک وحدت ملی برقرار شده که با به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل به نوعی تمام درگیری ها پایان یابد .

" فررو - والدنر " درباره پیشنهاد و ابتکار عمل سه کشور ایتالیا ، اسپانیا و فرانسه برای حل بحران خاورمیانه گفت : به عقیده من این موضوع می تواند گام مهمی باشد .

وی در توضیح گفته خود افزود : این بسیار مهم است که اروپا در یک اقدام واحد تلاش جدی و مشترکی را برای حل اوضاع خاورمیانه به کار بندد .

کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه خاطر نشان کرد : همکاری اقتصادی با فلسطین می تواند تا حدی زمینه را برای کاهش تنش های موجود فراهم کند .

والدنر در بخش دیگری از این گفتگو درباره قانون اساسی واحد تصریح کرد : آلمان به عنوان رئیس آتی اتحادیه اروپا باید به انتظارات موجود در قبال تداوم روند تصویب این قانون اساسی پاسخ دهد .