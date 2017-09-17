سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم به ثبت رسید

محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ شهرستان سرجان، اظهار کرد: روز گذشته ثبت جهانی سیرجان به عنوان شهر گلیم در شورای جهانی تصویب شد.

وی افزود: بعد از اعزام دو روز تیم بررسی به سیرجان و استان کرمان و ارزیابی های انجام شده، گزارش خوبی از کار دست هنرمندان سیرجانی در بافت گلیم ارائه شد.

وفایی ادامه داد: بسیار خوشحالیم هنر بسیار زیبای هنرمندان سیرجانی در جای جای دنیا به ثبت رسیده است و این در حالی است که این مسئله آرزوی سال های سال هنرمندان سیرجانی بود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه اولین قدم برای ثبت جهانی این گلیم در سیرجان ثبت ملی آن بود، گفت: با همکاری سازمان میراث کشور و سیرجانی ها این پرونده با به ثبت جهانی به اتمام رسید.

وی عنوان کرد: وقتی یک صنایع دستی به ثبت جهانی می رسد فواید گسترده ای دارد به گونه ای که این خبر در تمام سایت های معتبر دنیا منعکس می شود و می تواند تبلیغات گسترده ای برای آن شهر و استان باشد که این اتفاق خوب برای شهرستان سیرجان افتاده است.

وفایی با تاکید به اینکه ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ سیرجان موجبات معرفی و شناخت ظرفیت های استان کرمان هم را فراهم می کند، اظهار کرد: این رویداد در جذب گردشگر تاثیر مثبت و بسزایی خواهد داشت.

وی بیان داشت: در دولت تدبیر و امید از این فرصت های و ظرفیت ها با برنامه ریزی استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان یادآور شد: زمان برگزاری جشن ثبت جهانی گلیم شیریکی سیرجان به زودی اعلام خواهد شد.