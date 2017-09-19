تابستان را با «لبخند» بدرقه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان؛ شب شعر طنز گلستانه برنامه شعرخوانی طنزی است که چهارشنبه آخر هر ماه با اجرای ناصر فیض، صابر قدیمی و با حضور جمعی از شاعران و طنزپردازان کشور در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

چهارشنبه ۲۹ شهریورماه از ساعت ۱۸ فرهنگسرای گلستان میزبان علاقمندانی است که به عرصه شعر خصوصا شعر طنز علاقمند هستند. در برنامه این ماه «شب شعر طنز گلستانه» طنزپردازان بنامی مانند اکبر میرجعفری، علیرضا لبش، سعید طلایی، روح الله احمدی، مهدی فرج اللهی و نسیم عرب حضور دارند.

روزهای پایانی تابستان ۹۶ این بار سوژه ای شده است با عنوان "بدرقه تابستان با لبخند" برای سرودن شعرهای طنز از سوی شعرای بنام این عرصه که در برنامه "شب شعر طنز گلستانه" این هفته خوانش می شود.

گفتنی است هدف از اجرای این برنامه کمک به اعتلای شعر طنز، فراهم آوردن فرصتی برای ارائه سروده های طنزآمیز شاعران جوان، شناسایی، جذب و پرورش ادبی و خلاقیت جوانان هنرمند در مسیر ارتقای دانش و همچنین ایجاد شور و هیجان و فراهم کردم یک روز به یاد ماندنی و شاد برای جوانان است. "شب شعر طنز گلستانه" با هدف ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در میان شهروندان، فراهم کردن فضا و شرایط مناسب برای شعر طنز در جامعه، گسترش فرهنگ تکریم، پاسداشت گرایش ها، آداب و روسوم و سنت ها و فرهنگ ایرانی به منظور بیان موضوعات اجتماعی و رخدادهای ملی ومذهبی است.

علاقمندان به بهره مندی از این برنامه می توانند به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، پایین‌تر از میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.