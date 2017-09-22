به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با دومین روز از ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی کرج و با حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان در حال برگزاری است.

هزاران نفر از عاشقان سید و سالار شهیدان در سراسر استان گرد هم آمده‌اند و درحالی‌که نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفته‌اند، در غم و اندوه حضرت علی‌اصغر (ع) طفل شش‌ماهه امام حسین (ع) اشک ماتم می‌ریزند و به یاد این مصیبت بزرگ به سوگواری و عزاداری می‌پردازند.

مادران البرزی به پیشانی کودکان خود سربندهای یا حسین (ع) و یا ابوالفضل (ع) بسته‌اند و به یاد مظلومیت علی‌اصغر طفل شش‌ماهه حسین‌ابن‌علی (ع) که در کربلا به شهادت رسید نوای لالایی سر داده‌اند.

این همایش هرسال به همت مجمع جهانی بزرگداشت حضرت علی‌اصغر (ع) در اولین جمعه ماه محرم برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن تعظیم شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی و مکتبی با حضور مادران و کودکان شیرخوارشان با توسل به حضرت علی‌اصغر (ع) و اظهار مظلومیت شیرخوار امام حسین (ع) است، که مظلومانه در کربلا شهید شد.

در این آئین که با حضور مداحان اهل‌بیت برگزار شده است، ضمن قرائت زیارت عاشورا در سوگ سالار شهیدان امام حسین (ع) به‌ویژه کوچک‌ترین سرباز کربلا نوحه‌سرایی شد.