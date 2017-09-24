عزاداری شب های محرم با «اهل سوگ» شبکه چهار سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مستند «اهل سوگ» آیینهای عزاداری ایران را به نمایش میکشد و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آیینهای عزاداری محرم در ایران و پیشینه آنها را بررسی میکند. این برنامه از ۲ بخش آیینهای دهه اول محرم و بخشی دیگر گفتوگو با کارشناسان درباره این آیینها تشکیل شده است.
کارگردان این مجموعه تلاش کرده است تا در ساخت فیلم مستند «اهل سوگ» تاریخچه آیینهای سوگواری در میان ایرانیان از دورههای پیش از اسلام و بعد از آن و شیوههای دسته گردانی، هنر نقاشی قهوهخانه و آیین پردهخوانی و توجه به مفهوم نذر در آیینهای عزاداری را با آداب و سنن خاصی که در هر منطقهای همراه بوده را به تصویر بکشد.
سیداحمد وکیلیان، جهانگیر نصری اشرفی، هوشنگ جاوید، حمیدرضا شکارسری، فریدون اکبری، محمود فاضلی بیرجندی و میرمحمد محیط طباطبایی کارشناسانی هستند که در این مجموعه به بررسی نقش زنان و کودکان در برگزاری آیینهای سوگ، معماری و بناهای سوگواری، رمزگشایی برخی نمادهای سوگ، جایگاه شعر عاشورایی، نقش و حضور انواع ساز در مراسم عزاداری محرم می پردازند.
تصویربرداری «اهل سوگ» در بیش از ۱۷ نقاط مختلف ایران از جمله کاشان، یزد، نائین، تفت، ابرقو، گنبد کاووس، گرگان، لاهیجان، قزوین، بوشهر و شیراز انجام گرفته است.
پخش مستند «اهل سوگ» از اول مهرماه آغاز شده است و هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما به نمایش در می آید.
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