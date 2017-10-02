پوستر هفته ملی کودک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر در حالی برگزار میشود که پوستر این هفته، تصویری از دوستی کودک و طبیعت را به تصویر کشیده است.
میثم موسوی درباره دلایل انتخاب این موضوع عنوان کرد: «عنصر غالب این اثر طبیعت است. دلیل این انتخاب آن بود که در مذهب، طبیعت یکی از نشانههای اصلی وجود خداست، گل و درخت و زندگی دوباره آنها مفهومی است که کودک با آن آشنایی دارد، به همین دلیل این عناصر انتخاب شد.»
این تصویرگر افزود: «در کنار این فضا کودکان قرار دارند، انسان نیز بخشی از طبیعت و زاده آن است؛ بنابراین حضور بچهها در بین گلها و درختها به این رابطه اشاره دارد، ضمن آنکه به مفهوم دوستی آنها نیز میپردازد.»
موسوی در پاسخ به همزمانی هفته ملی کودک و ایام محرم به کارگیری رنگ آبی را در همین راستا دانست: «در پوستر، بخش زیادی از تصویر به رنگ آبی اختصاص پیدا کرده است. آبی علاوه بر اینکه نماد آزادی است، مفهوم غم را نیز منتقل میکند. به دلیل اینکه میخواستیم فضای پوستر تیره نباشد، از این رنگ بهره گرفتیم.»
این هنرمند سخنان خود را اینطور ادامه داد: «همانطور که میبینید از سربند سبز و شال گردن سیاه هم در تصویر استفاده شده است و به طور کلی از خطوط آزاد و دِسَن استفاده کردهام تا محتوای تصویری به شعار «هر کودک نشانی خداست...» نزدیک باشد.»
در هفته ملی کودک علاوه بر بخش نمایشگاهی، برنامههای متعددی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سراسر کشور برگزار خواهد شد. برگزاری نشستهای تخصصی در حوزی کودک و نوجوان نیز بخشی از این برنامههاست.
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