نخستین نشست تخصصی در حوزه ژنتیک باستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پرستو عرفان منش مسئول بخش فرسودگی زیستی با اعلام این خبر گفت: در این جلسه به ریاست کامران احمدی، رییس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی پس از بیان دیدگاه ها و نظرات هر یک از حاضرین در زمینه های مختلف ژنتیک باستان، شرحی از فعالیت های انجام شده در این حوزه در کشور توسط متخصصین بیان شد.

به گفته وی، در این جلسه نقش و جایگاه حوزه ژنتیک در برنامه ملی کشور و نیز استفاده بیشتر از ظرفیت های علمی موجود در مراکز پژوهشی مرتبط در داخل کشور مورد توجه قرار گرفت.

عرفان منش افزود: علاوه بر توجه به مبحث ژنتیک انسانی، سایر حوزه های زیستی از جمله گیاهی، جانوری، باکتریایی با دید باستانی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد برگزاری همایش، دوره و کارگاه های تخصصی برای محققین و پژوهشگران و غیره مطرح شد.

او با اشاره به این که در این نشست بر نیاز به افزایش همکاری و ارتباط بین رشته های مختلف در این حوزه تاکید شد، گفت: یکی دیگر از مسایل مورد بحث در این نشست، انجام طرحی برای تهیه نقشه راه DNA باستان با توجه به مسائل و مشکلات باستان شناسی کشور بود.

او در ادامه از برگزاری جلسات و نشست های تخصصی مستمر و مداوم در این حوزه در محل پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی خبر داد.

از شرکت کنندگان این نشست می توان از دکتر فاضلی (ریاست مرکز ذخیره ژنتیک زیستی)، دکتر تولایی (مرکز ذخیره ژنتیک نور)، دکتر روحانی و دکتر مصطفی (از انستیتو پاستور ایران)، پرفسور کاظم پریور (دکترای تخصصی سلولی و تکوینی) و دکتر وحدتی نسب (متخصص در حوزه انسان شناسی پیش از تاریخ) نام برد.

دکتر شادمهر (متخصص در حوزه آمار زیستی)، دکتر حمید فدایی (مدیر گروه سالیابی و محیط)، دکتر داوودی متخصص در حوزه جانور باستان شناسی (به نمایندگی از سوی خانم دکتر مشکور مسئول در CNRS ) و دکتر سرداری (عضوهیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی) از دیگر شرکت کنندگان نشست بودند.