۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

ظریف در دیدار امیر قطر:

هیچ یک از بحران های منطقه راه حل نظامی ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار امیر قطر بر آثار زیانبار برخوردها و منازعات خشونت بار در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود منطقه خلیج فارس، صبح امروز با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در دوحه دیدار و در مورد موضوعات مربوط به روابط دو جانبه و اوضاع منطقه گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار بر سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران برای داشتن بهترین روابط با همه همسایگان خود تاکید و ابراز امیدواری کرد روابط دو جانبه ایران و قطر در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد و دستگاه های رسمی دو کشور، امکانات و تسهیلات برای مراودات بیشتر مردم و بخش خصوصی را برای استفاده از فرصت های تجاری و اقتصادی یکدیگر فراهم کنند.

وی همچنین با مرور شرایط حساس منطقه و آثار زیانبار برخوردها و منازعات خشونت بار تاکید کرد هیچ یک از بحران های منطقه راه حل نظامی ندارد و همه طرف ها باید به گفتگو و راه حل های مسالمت آمیز پای بند باشند.  

ظریف در ادامه افزود: ایران خواستار بهترین روابط با همه همسایگان خود است و اعتقاد دارد همه طرف ها باید به ابتکارات منطقه ای در جهت ثبات و امنیت دسته جمعی الویت دهند.

در این دیدار امیر قطر نیز ضمن ابراز خشنودی از روند رو به توسعه روابط دو جانبه بین قطر و ایران تاکید کرد دولت و ملت قطر همواره خواستار بهترین روابط با همسایگان شمالی خود بوده اند.

وی ضمن استقبال از دیدگاه کشورمان در خصوص مسایل منطقه ای و ضرورت یافتن راه حل های مسالمت جویانه برای بحران های جاری گفت: مشورت و رایزنی مستمر با کشورهای منطقه از جمله ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی در این دیدار ضمن خشنودی از روند رو به توسعه روابط دو جانبه و داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش روابط بین کشورهای ساحلی خلیج فارس و ایران تاکید کرد.

