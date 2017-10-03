به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود منطقه خلیج فارس، صبح امروز با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در دوحه دیدار و در مورد موضوعات مربوط به روابط دو جانبه و اوضاع منطقه گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار بر سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران برای داشتن بهترین روابط با همه همسایگان خود تاکید و ابراز امیدواری کرد روابط دو جانبه ایران و قطر در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد و دستگاه های رسمی دو کشور، امکانات و تسهیلات برای مراودات بیشتر مردم و بخش خصوصی را برای استفاده از فرصت های تجاری و اقتصادی یکدیگر فراهم کنند.

وی همچنین با مرور شرایط حساس منطقه و آثار زیانبار برخوردها و منازعات خشونت بار تاکید کرد هیچ یک از بحران های منطقه راه حل نظامی ندارد و همه طرف ها باید به گفتگو و راه حل های مسالمت آمیز پای بند باشند.

ظریف در ادامه افزود: ایران خواستار بهترین روابط با همه همسایگان خود است و اعتقاد دارد همه طرف ها باید به ابتکارات منطقه ای در جهت ثبات و امنیت دسته جمعی الویت دهند.

در این دیدار امیر قطر نیز ضمن ابراز خشنودی از روند رو به توسعه روابط دو جانبه بین قطر و ایران تاکید کرد دولت و ملت قطر همواره خواستار بهترین روابط با همسایگان شمالی خود بوده اند.

وی ضمن استقبال از دیدگاه کشورمان در خصوص مسایل منطقه ای و ضرورت یافتن راه حل های مسالمت جویانه برای بحران های جاری گفت: مشورت و رایزنی مستمر با کشورهای منطقه از جمله ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی در این دیدار ضمن خشنودی از روند رو به توسعه روابط دو جانبه و داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش روابط بین کشورهای ساحلی خلیج فارس و ایران تاکید کرد.