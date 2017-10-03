قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه سوم مهرماه جاری کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ درب مغازه در واحدهای صنفی معادل ۷۵ هزار ریال (هفت هزار و ۵۰۰ تومان) تعیین شده است.

در این جلسه مقرر شد در صورت کاهش عمومی قیمت در سطح ۷۱ هزار ریال (هفت هزار و یکصد تومان)، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی و استمرار تولید، نسبت به خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام کند و در صورت افزایش عمومی قیمت در سقف ۷۸ هزار ریال (هفت هزار و ۸۰۰ تومان) نیز عرضه گوشت مرغ برای تنظیم و تعادل قیمت در بازار را در دستور کار قرار دهد.

همچنین بر اساس تصمیم های گرفته شده، حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ ریال (چهار هزار و ۵۶۰ تومان) تعیین شد که با توجه به ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی و هزینه های مترتب در شبکه های توزیع حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال (پنج هزار و ۲۵۰ تومان) خواهد بود.

بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم های گرفته شده پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجراء دارند و قبل از آن، هرگونه افزایش قیمتی غیرقانونی است.