برگزاری ۲۰ گفتمان دینی با موضوع «عفاف و حجاب» در مدارس ملایر

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۲۰ گفتمان دینی با موضوع «حجاب و عفاف» در مدارس دخترانه شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: با توجه به هجمه گسترده دشمن به اعتقادات مذهبی مردم به خصوص نسل جوان و نوجوان و ضرورت آشنایی نسل جوان با فلسفه حجاب و عفاف این اداره ۲۰ گفتمان دینی را در دبیرستانهای دخترانه برگزار خواهد کرد.

حجت الاسلام گروسی همچنین از برگزاری گفتمان دینی دوست یابی در بخش جوکار شهرستان ملایر خبر داد و گفت: دوست نقش اساسی در شکل‌گیری شخصیت فرد دارد و انتخاب دوست صالح و متقی می تواند در سرنوشت فرد بسیار موثر باشد.

وی بابیان اینکه انسان موجودی اجتماعی است و به هیچ وجه در این زندگی به تنهایی نمی تواند پیشرفت کند و باید در این میسر برای خود دوستانی صالح انتخاب کند تا بتواند با همکاری و همفکری او به مسیر سعادت و سلامت روحی و جسمی دست یابد، از همکاری معاونت تهذیب حوزه علمیه شهرستان ملایر که در برگزاری این گفتمان دینی همکاری دارند قدردانی کرد.