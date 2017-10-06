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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

حادثه در آبهای ژاپن ۱۳ کشته برجا گذاشت

حادثه در آبهای ژاپن ۱۳ کشته برجا گذاشت

برخورد یک قایق ماهیگیری با یک نفتکش در آب های ژاپن ۱۳ کشته برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی برخورد یک قایق ماهیگیری با یک نفتکش در آب های ژاپن دست کم ۱۳ نفر کشته شدند.

این حادثه ظهر امروز در آب های ژاپن رخ داد.

هنوز اطلاعات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است.

کد مطلب 4105977
عبدالحمید بیاتی

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