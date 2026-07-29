به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در آیین بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، با اشاره به جایگاه کم‌نظیر این حکیم نامدار در تاریخ فلسفه و تمدن اسلامی، اظهار کرد: استان زنجان در سطح کشور بیش از هر چیز با ظرفیت‌های اقتصادی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و صنایع‌دستی شناخته می‌شود، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، ذخیره عظیم دانایی، سرمایه‌های فرهنگی و میراث علمی این استان است؛ میراثی که در طول قرن‌ها با ظهور عالمان، حکیمان، اندیشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های برجسته فرهنگی شکل گرفته و هویت این سرزمین را ساخته است.

وی با بیان اینکه شیخ شهاب‌الدین سهروردی برجسته‌ترین نماد این سرمایه فرهنگی است، افزود: سهروردی تنها متعلق به زنجان یا ایران نیست، بلکه اندیشه‌های او بخشی از میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود. وی با بنیان‌گذاری مکتب حکمت اشراق، افقی تازه در تاریخ فلسفه گشود و میان عقل، شهود، معنویت و اخلاق پیوندی عمیق برقرار کرد.

صادقی با بیان اینکه شیخ شهاب‌الدین سهروردی شخصیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و دوره‌های تاریخی است، گفت: این فیلسوف بزرگ نه تنها از مفاخر ایران، بلکه از سرمایه‌های ماندگار تاریخ بشریت به شمار می‌رود و اندیشه‌های او امروز نیز می‌تواند راهنمای جوامع در مسیر توسعه مبتنی بر اخلاق، معنویت و هویت باشد.

استاندار زنجان ادامه داد: در منظومه فکری سهروردی، نور صرفاً یک مفهوم طبیعی و مادی نیست، بلکه حقیقتی وجودی است که نماد معرفت، فضیلت، عدالت، کمال انسانی و نزدیکی انسان به حقیقت محسوب می‌شود؛ نگاهی که می‌تواند در جهان امروز نیز الهام‌بخش باشد.

صادقی با اشاره به اینکه اندیشه سهروردی نقطه تلاقی حکمت ایرانی، معارف اسلامی و تفکر فلسفی است، تصریح کرد: این حکیم بزرگ با بهره‌گیری از میراث فلسفی ایران و آموزه‌های اسلامی، مکتبی را بنیان گذاشت که نشان داد هویت ایرانی و فرهنگ اسلامی نه تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در تعامل و هم‌افزایی می‌توانند زمینه‌ساز شکوفایی تمدن، دانش و معنویت باشند.

وی با تأکید بر اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به اندیشه‌هایی از جنس حکمت اشراق نیاز دارد، اظهار داشت: توسعه اگر صرفاً بر پایه فناوری، صنعت و اقتصاد بنا شود و از اخلاق، هویت، مسئولیت اجتماعی و معنویت فاصله بگیرد، نمی‌تواند سعادت انسان را تضمین کند. پیام سهروردی برای دنیای معاصر، ضرورت ایجاد توازن میان پیشرفت علمی و تعالی اخلاقی است.

استاندار زنجان فرهنگ را زیربنای حکمرانی مطلوب دانست و گفت: فرهنگ موضوعی حاشیه‌ای یا تشریفاتی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اساسی توسعه پایدار و حکمرانی کارآمد به شمار می‌رود. هیچ جامعه‌ای بدون تقویت هویت فرهنگی و سرمایه‌های فکری خود به توسعه متوازن دست نخواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان زنجان افزود: وجود دانشگاه‌های معتبر، مراکز علمی و پژوهشی، صنایع بزرگ، آثار تاریخی، پیشینه تمدنی و نسل جوان مستعد، فرصت ارزشمندی را فراهم کرده است تا زنجان علاوه بر جایگاه اقتصادی، به یکی از قطب‌های علمی، فرهنگی و اندیشه‌ای کشور نیز تبدیل شود.

صادقی با بیان اینکه پاسداشت مفاخر علمی و فرهنگی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، از پیگیری اجرای چند طرح مهم فرهنگی خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم در استان، راه‌اندازی مرکز زنجان‌شناسی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مقدمات آن فراهم شده و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: این مرکز با هدف گردآوری، حفظ، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و علمی زنجان فعالیت خواهد کرد و می‌تواند به مرجعی برای پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این استان تبدیل شود.

استاندار زنجان همچنین از پیگیری تأسیس بنیاد سهروردی‌شناسی خبر داد و افزود: این بنیاد با همکاری نهادهای ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست پیگیری است تا زمینه پژوهش، آموزش، ترجمه آثار، برگزاری همایش‌های علمی و معرفی اندیشه‌های شیخ اشراق در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف از ایجاد این بنیاد آن است که اندیشه سهروردی از محدوده کتابخانه‌ها و متون تاریخی فراتر رفته و به جریانی پویا، اثرگذار و زنده در عرصه علم، فرهنگ و دانشگاه تبدیل شود؛ جریانی که نسل جوان بتواند با تکیه بر آن، شناخت عمیق‌تری از هویت ایرانی ـ اسلامی پیدا کرده و از این میراث گران‌سنگ برای ساخت آینده بهره ببرد.

صادقی در ادامه با اشاره به ضرورت معرفی سایر چهره‌های شاخص استان گفت: زنجان تنها به سهروردی محدود نمی‌شود و این دیار در طول تاریخ شخصیت‌های برجسته فراوانی در حوزه‌های علم، دین، ادب، فرهنگ، هنر و تمدن به کشور معرفی کرده است. معرفی این مفاخر، وظیفه‌ای مهم بر عهده دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: شناساندن این سرمایه‌های انسانی علاوه بر تقویت هویت فرهنگی نسل جوان، می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی استان را نیز فراهم کند.

استاندار زنجان تأکید کرد: زنجان باید در کنار موفقیت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی، به عنوان استانی برخوردار از پیشینه غنی علمی، فرهنگی و فلسفی نیز شناخته شود. نام این استان باید همزمان با تولید، صنعت و اقتصاد، با حکمت، دانایی، اندیشه و فرهنگ نیز در ذهن جامعه ماندگار شود و این مهم تنها با حفظ، معرفی و بهره‌گیری از میراث ارزشمند مفاخر آن محقق خواهد شد.