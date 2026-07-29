۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شاهرود آزادسازی شد

محمدحسن غریب‌ مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملیات قلع و قم ساخت و ساز غیر مجاز در مغان شاهرود خبر داد و اظهار کرد: با اجرای حکم قضایی حدود چهار هزار مترمربع از اراضی زراعی آزاد سازی شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای دو فقره حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا درآمد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود توضیح داد: این اراضی به‌ صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود که به منظور تامین امنیت غذایی مجدد به چرخه تولید بازگشت.

غریب مجنی تاکید کرد: بهره‌برداران می‌بایست برای پیشگیری از ضرر و زیان قبل از شروع ساخت و ساز حتما استعلام لازم را از جهاد کشاورزی دریافت کنند.

وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند.