به گزارش خبرنگار مهر، آمنه غلامویسی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه خون شهدا و ایستادگی مردم به درختی تنومند تبدیل شده است که دشمنان از اقتدار آن هراس دارند و مردم در سایه آن احساس امنیت و آرامش میکنند.
وی با اشاره به اهمیت شناخت جریانهای معاند و اهداف آنان افزود: برای تحلیل درست شرایط امروز باید به تاریخ و نحوه شکلگیری قدرتهای استکباری توجه کرد، چرا که بسیاری از سیاستهای کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی ریشه در رویکردهای گذشته آنان دارد.
غلامویسی با اشاره به تاریخ ایالات متحده و برخورد این کشور با بومیان آمریکا عنوان کرد: تاریخ آمریکا مملو از نمونههایی از خشونت، سرکوب و حذف بومیان این سرزمین است و بررسی این گذشته نشان میدهد که ادعاهای مطرحشده درباره حقوق بشر را نمیتوان بدون توجه به عملکرد تاریخی این کشور ارزیابی کرد.
ادعاهای حقوق بشری آمریکا با عملکرد آن همخوانی ندارد
این فعال سیاسی و اجتماعی ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز با اشغال سرزمینهای فلسطینی و کشتار مردم بیگناه، تلاش کرده است اقدامات خود را با روایتها و توجیهات مختلف مشروع جلوه دهد، در حالی که رفتار این رژیم در طول دهههای گذشته برای ملتهای منطقه روشن است.
وی تصریح کرد: چگونه میتوان انتظار داشت رژیم صهیونیستی و دولتی که سابقه طولانی در مداخلات و جنگافروزی دارد، مدافع واقعی حقوق ملتهای مسلمان باشد؛ بنابراین جامعه باید با افزایش آگاهی و شناخت واقعیات، اجازه ندهد تبلیغات رسانهای جای حقیقت را بگیرد.
غلامویسی یکی از مهمترین شیوههای دشمنان را ایجاد اختلاف و تردید در جامعه دانست و گفت: دشمن تلاش میکند با ایجاد فضای غبارآلود، تشخیص حقیقت از دروغ را برای مردم دشوار کند و در چنین شرایطی افزایش بصیرت و هوشیاری اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی با تأکید بر نقش رهبری در هدایت جامعه افزود: در شرایطی که دشمن تلاش میکند فضای جامعه را تحت تأثیر عملیات روانی قرار دهد، باید با هوشیاری مسیر درست را تشخیص داد و از ایجاد تردید و دوگانگی در جامعه جلوگیری کرد.
تحریف واقعیتها؛ ابزار جنگ رسانهای دشمن
این فعال سیاسی و اجتماعی با اشاره به برخی اتفاقات در استان کردستان اظهار کرد: دشمن تلاش میکند حتی رویدادهای عادی را نیز به شکلی وارونه روایت کند تا تصویری متفاوت از واقعیت در ذهن مردم ایجاد شود.
وی به سفر شهید آیتالله رئیسی به کردستان و حضور مردم در برنامههای مردمی وی اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، برای نگهداری وسایل شخصی بانوان، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده بود، اما برخی رسانههای معاند با انتشار تصاویر مربوط به این موضوع تلاش کردند واقعیت را تحریف کرده و روایت دیگری به مخاطبان ارائه دهند.
غلامویسی همچنین انتشار ادعاهایی درباره پرداخت پول به افراد حاضر در تجمعات را نمونه دیگری از تلاش برای ایجاد تردید دانست و افزود: مردم باید از خود بپرسند آیا واقعاً حضور آنان به دلیل دریافت پول یا امکانات بوده است یا انگیزههای دیگری داشتهاند.
وی ادامه داد: زمانی که جریانهای معاند نمیتوانند بر اساس واقعیت و منطق با مردم سخن بگویند، به شایعهسازی، دروغپراکنی و تحریف واقعیت روی میآورند و در چنین شرایطی وظیفه مردم، افزایش آگاهی و انتقال واقعیتها به اطرافیان است.
تجمعات باید زمینهای برای روشنگری باشد
غلامویسی با تأکید بر اینکه حضور اجتماعی نباید صرفاً به یک حضور مقطعی محدود شود، گفت: این تجمعات باید برای مردم همراه با درس و آگاهی باشد و هر فردی که در آن حضور دارد، میتواند سفیری برای انتقال واقعیتها به خانواده، دوستان و اطرافیان خود باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مردم نسبت به شیوههای جنگ رسانهای و عملیات روانی دشمن آگاه باشند، امکان سوءاستفاده از غفلت و ناآگاهی آنان کاهش پیدا میکند و جامعه در برابر فضاسازیها مقاومتر خواهد شد.
این فعال سیاسی و اجتماعی همچنین بر ضرورت حرکت در مسیر سیاستهای رهبری تأکید کرد و گفت: جامعه باید ضمن حفظ هوشیاری، از تصمیمهای احساسی و حرکتهای خارج از چارچوب پرهیز کند و انسجام و همدلی را به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهد.
غلامویسی اتحاد مردم را یکی از مهمترین عوامل نگرانی دشمن دانست و افزود: دشمن به خوبی میداند که جامعه متحد و آگاه به آسانی تحت تأثیر فشار و عملیات روانی قرار نمیگیرد، به همین دلیل یکی از اصلیترین اهداف آن ایجاد اختلاف میان مردم است.
وی اظهار کرد: باید اجازه ندهیم اختلافات و تردیدهای القایی، صفوف مردم را از هم جدا کند و لازم است هر فرد ضمن تقویت آگاهی خود، در افزایش آگاهی اطرافیان نیز نقش داشته باشد.
ضرورت تقویت دشمنشناسی و افزایش آگاهی
غلامویسی با اشاره به اهمیت شناخت راهبردهای دشمن عنوان کرد: شناخت دشمن تنها به معنای شناخت اقدامات نظامی یا سیاسی آن نیست، بلکه باید شیوههای تبلیغاتی، رسانهای و فکری آنان را نیز شناخت.
وی با اشاره به فعالیتهای کاندولیزا رایس، وزیر خارجه اسبق آمریکا، در حوزه مطالعات مرتبط با اسلام گفت: دشمنان برای شناخت جوامع اسلامی و نقاط قوت و ضعف آنان برنامهریزی میکنند و ما نیز باید با افزایش مطالعه و اطلاعات خود، شناخت دقیقتری از راهبردهای آنان داشته باشیم.
این فعال سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: همانگونه که دشمن برای شناخت جامعه و پیدا کردن نقاط نفوذ برنامهریزی میکند، ما نیز باید سطح آگاهی خود را افزایش دهیم و اجازه ندهیم ناآگاهی، زمینه سوءاستفاده از جامعه را فراهم کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت در جامعه گفت: ملت ایران با اتکا به اتحاد، آگاهی و ایستادگی میتواند در برابر فشارها و توطئههای مختلف مقاومت کند و مهم این است که جامعه در برابر جنگ روانی دشمن هوشیار بماند و اجازه ندهد اختلاف و تردید، انسجام آن را خدشهدار کند.
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