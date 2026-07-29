به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری افزود: در بازنشستگی پیش از موعد، کارگر، کارفرما و سازمان هر سه متضرر میشوند.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری و راهکارهای اجرایی مربوطه، توضیح داد: تا پیش از این، هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار، مرجع تغییر عناوین شغلی بودند که سازمان تأمین اجتماعی تنها «مجری» آرای آنها بود. اما طبق رای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به «اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه»، سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
سالاری با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون مشاغل سخت و زیانآور را ضروری دانست و گفت: اصلاحات پیشنهادی شامل مشاغل ذاتاً سخت و زیانآور نخواهد شد و شاغلان این بخشها همچنان از مزایای قانونی برخوردار خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع طرح پیشنهادی سازمان درخصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی، اضافه کرد: بخشی از بیمهشدگان در دو سال پایانی اشتغال، افزایش قابل توجهی در دستمزد مشمول کسر حقبیمه دارند که در برخی موارد با سوابق پرداخت حقبیمه در سالهای قبل همخوانی ندارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در مدل پیشنهادی جدید محاسبه مستمری، هدف اصلی جلوگیری از فرار بیمهای، ثبت دستمزد واقعی و صیانت از حقوق بیمهشدگان است؛ بر این اساس ارسال مزد واقعی میتواند به بهبود مستمری بازنشستگان منجر شود.
سالاری، مراقبت و نظارت نیروی کار بر ثبت صحیح مزد و حقبیمه را از الزامات اجرای این شیوه عنوان و بیان کرد: این رویکرد علاوه بر کاهش فرار بیمهای، زمینه شفافیت بیشتر در نظام بیمهای را فراهم میکند.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بدون اتکا به بودجه عمومی و مالیات، تنها از محل حقبیمه اداره میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات فعلی، تصمیمات موردی و دور از محاسبات بیمهای است که منجر به رشد غیرعادی جمعیت مستمریبگیران شده است، تصریح کرد: با اصلاحات در قوانین و پارامترها، پایداری این سازمان تضمین میشود.
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