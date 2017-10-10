مصرف زیاد شیرینی ریسک بیماری قلبی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه سوری انگلستان نشان می دهد مردان سالم دارای میزان بالای چربی در خون شان و چربی ذخیره شده در کبدشان بعد از مصرف رژیم غذایی حاوی قند زیاد بودند.

بروس گریفین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد مصرف مقادیر بالا قند موجب تغییر متابولیسم چربی به شیوه ای می شود که می تواند ریسک بیماری قلبی-عروقی را افزایش دهد.»

محققان دو گروه از مردان را با میزان بالا یا پایین کبد چرب بررسی کردند و آنها را با رژیم غذایی حاوی قند کم یا زیاد تغذیه کردند.

رژیم غذایی حاوی قند کم دارای کالری بیش از ۱۴۰ از لحاظ میزان قند روزانه نبود، درحالیکه ارزش کالری رژیم غذایی حاوی قند زیاد ۵۶۰ کالری بود.

بعد از ۱۲ هفته مصرف رژیم غذایی حاوی قند بالا، مردان دارای کبد چرب، تغییراتی در متابولیسم چربی شان مشاهده شد که با افزایش ریسک بیماری قلبی-عروقی، حملات قلبی و سکته مرتبط بود.

متابولیسم چربی فرایند بیوشیمیایی است که از طریق آن چربی ها حمل می شوند و در خون تجزیه می شوند و توسط سلول های بدن مورد استفاده قرار می گیرند.

نتایج همچنین نشان داد که وقتی گروهی از مردان سالم با میزان پایین چربی کبد مقدار زیادی قند مصرف می کنند، چربی کبد آنها افزایش می یابد و متابولیسم چربی شان شبیه به افرادی است که مبتلا به بیماری کبدی چرب غیرالکلی هستند.