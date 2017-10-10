به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام بعد از تساوی امروز تیم فوتبال خونه به خونه مقابل بادران در لیگ دسته اول گفت: از تیم حریف شناخت کامل داشتیم ونقاط قوت این تیم را کنترل کردیم. تیم بادران در پنج دقیقه آخر رو به بازی مستقیم آورد.

وی درباره اتفاقات دقایق پایانی بازی تاکید کرد: موقع حوادث آخر بازی من از صحنه دور بودم و به این موضوع ورود نمی کنم.

سرمربی خونه به خونه درباره احتمال صعود این تیم به لیگ برتر تصریح کرد: زمانی که من به تیم خونه به خونه آمدم، تیم بسته شده بود ولی در این مدت کم بازیکنان بسیار پیشرفت کرده اند و بازی به بازی بهتر شدیم. برای صعود تیم به لیگ برتر قول ۲ ساله داده ام ، سال اول نتایج خوب و سال دوم صعود به لیگ برتر.

نکونام در پایان درباره برنامه اش برای بازی بعدی خونه به خونه گفت: بگذارید فعلا دست و صورت خودمان را بشوییم و کمی استراحت کنیم بعد درباره بازی بعد فکر می کنیم.