حکم مدیرعامل جدید هما ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حکم فرزانه شرفبافی مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) که با تایید هیأت وزیران در تاریخ دوازدهم مهرماه منصوب شد، را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۵- تصویب کرد:

خانم فرزانه شرفبافی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود.

اسحاق جهانگیری