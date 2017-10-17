۹۲هزارنفرکردستانی بیکار هستند/ سرمایه گذاری اولویت استان است

به گزارش خبرنگارمهر، احمد رشیدی امروز سه شنبه در دیدار مشاور فرهنگی وزیر تعاون با نماینده ولی فقیه در استان کردستان در سنندج گفت:جمعیت استان بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که از این میزان ۴۷۵ هزار نفر آن شاغل هستند.

وی آمار بیکاران استان را۹۲ هزار و ۴۸۳ نفر ذکر کرد و اظهارداشت: نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۱۵.۲ درصد بود و در بهار و تابستان امسال این نرخ به ۱۲.۷درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه هر سال ۱۸ هزار نفر وارد بازار کار می شوند، بیان کرد: ۶۵۰ واحد فعال و نیمه فعال در استان داریم که میزان اشتغال آنها ۸ هزار نفر است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه ۱۰ واحد صنعتی بالای ۱۰۰ نفر اشتغال در استان داریم، ادامه داد: در سپرده گزاری بانک ها رتبه ۲۷ کشوری را داریم.

رشیدی با بیان اینکه درآمد سرانه استان کمتر از میانگین کشوری است، عنوان کرد:مشکل اصلی استان سرمایه گذاری است و اگر برطرف شود مشکل اشتغال ما حل خواهد شد.



وی اظهارداشت: دو برابر متوسط کشوری ظرفیت کشت آبی در استان داریم ولی میزان اراضی آبی ما بسیار کم است و نیازمند تخصیص آب بیشتری هستیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه های خوبی در اشتغال فراگیر تدوین شده است، بیان کرد: ۷۰۰ میلیاردتومان سهم تسهیلات بانکی استان در راستای اشتغالزایی است .

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان سهم اعتبارات روستایی استان را هم ۳۰۰ میلیاردتومان خواند و عنوان کرد: ۵۰۰میلیارد تومان در کشور برای اشتغال کارورزی در نظر گرفته شده که سهمیه ما پنج هزار نفر است و تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰نفر ثبت نام کردند.

رشیدی اظهارداست: در حوزه اشتغال خانگی هم سهم اعتبارات استان ۳۳ میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.



