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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

اسکان بیش از ۱۲۰ هزار زائر نیمه شعبان قم

اسکان بیش از ۱۲۰ هزار زائر نیمه شعبان قم

قم- مسئول کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائرین استان قم از اسکان بیش از ۱۲۰ هزار زائر نیمه شعبان در بازه زمانی چهار روزه در سطح شهر قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام نیمه شعبان و افزایش حضور زائران در شهر مقدس قم، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ساماندهی و اسکان مسافران انجام شد که طی آن، در مجموع ۱۲۰ هزار و ۶۳۰ نفر در مراکز مختلف پیش‌بینی‌شده اسکان داده شدند.

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائرین با اشاره به روند اسکان زائران در روزهای اوج حضور، افزود: روز سه‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه بیشترین حجم ورود زائران به ثبت رسید و در این روز، ۴۹ هزار و ۳۰۰ نفر در سطح شهر قم اسکان یافتند که بخشی از آنان در مراکز اقامتی، ستادهای مردمی، مراکز وابسته به ورزش و جوانان، حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و مراکز آموزش و پرورش مستقر شدند.

وی ادامه داد: در روز چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه نیز با تداوم حضور گسترده زائران، مجموعاً ۴۸ هزار و ۵۸۰ نفر در مراکز مختلف اسکان داده شدند که سهم قابل توجهی از این آمار مربوط به مسجد مقدس جمکران و مراکز اقامتی سطح شهر بوده است.

محمدی سعید در تشریح آمار نخستین روز از این بازه زمانی بیان کرد: در روز دوشنبه سیزدهم بهمن‌ماه، چهار هزار و ۴۰۰ زائر در قم اسکان یافتند که از این تعداد، بیشترین سهم مربوط به مراکز اقامتی و پس از آن ستادهای مردمی و مراکز آموزش و پرورش بود.

وی با اشاره به آمار روز پایانی افزود: روز پنج‌شنبه شانزدهم بهمن‌ماه نیز ۱۸ هزار و ۳۵۰ نفر از زائران در مراکز مختلف از جمله مراکز اقامتی، مسجد مقدس جمکران و فضاهای وابسته به آموزش و پرورش اسکان داده شدند.

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائرین استان قم در پایان با تأکید بر مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی گفت: در ایام نیمه شعبان، همه ظرفیت‌های موجود با هدف ارائه خدمات مطلوب و ایجاد آرامش برای زائران فعال شد و تلاش شد فرآیند اسکان با نظم، هماهنگی و کیفیت مناسب انجام گیرد.

کد مطلب 6741248
مهدی بخشی سورکی

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