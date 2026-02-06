اسکان بیش از ۱۲۰ هزار زائر نیمه شعبان قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام نیمه شعبان و افزایش حضور زائران در شهر مقدس قم، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ساماندهی و اسکان مسافران انجام شد که طی آن، در مجموع ۱۲۰ هزار و ۶۳۰ نفر در مراکز مختلف پیش‌بینی‌شده اسکان داده شدند.

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائرین با اشاره به روند اسکان زائران در روزهای اوج حضور، افزود: روز سه‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه بیشترین حجم ورود زائران به ثبت رسید و در این روز، ۴۹ هزار و ۳۰۰ نفر در سطح شهر قم اسکان یافتند که بخشی از آنان در مراکز اقامتی، ستادهای مردمی، مراکز وابسته به ورزش و جوانان، حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و مراکز آموزش و پرورش مستقر شدند.

وی ادامه داد: در روز چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه نیز با تداوم حضور گسترده زائران، مجموعاً ۴۸ هزار و ۵۸۰ نفر در مراکز مختلف اسکان داده شدند که سهم قابل توجهی از این آمار مربوط به مسجد مقدس جمکران و مراکز اقامتی سطح شهر بوده است.

محمدی سعید در تشریح آمار نخستین روز از این بازه زمانی بیان کرد: در روز دوشنبه سیزدهم بهمن‌ماه، چهار هزار و ۴۰۰ زائر در قم اسکان یافتند که از این تعداد، بیشترین سهم مربوط به مراکز اقامتی و پس از آن ستادهای مردمی و مراکز آموزش و پرورش بود.

وی با اشاره به آمار روز پایانی افزود: روز پنج‌شنبه شانزدهم بهمن‌ماه نیز ۱۸ هزار و ۳۵۰ نفر از زائران در مراکز مختلف از جمله مراکز اقامتی، مسجد مقدس جمکران و فضاهای وابسته به آموزش و پرورش اسکان داده شدند.

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائرین استان قم در پایان با تأکید بر مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی گفت: در ایام نیمه شعبان، همه ظرفیت‌های موجود با هدف ارائه خدمات مطلوب و ایجاد آرامش برای زائران فعال شد و تلاش شد فرآیند اسکان با نظم، هماهنگی و کیفیت مناسب انجام گیرد.