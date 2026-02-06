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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

فرانسه و کانادا در گرینلند کنسولگری باز می کنند

فرانسه و کانادا در گرینلند کنسولگری باز می کنند

منابع خبری از اقدام جدید فرانسه و کانادا در افتتاح کنسولگری در گرینلند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، به دنبال ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای تصاحب گرینلند، فرانسه و کانادا کنسولگری در این منطقه دایر می کنند.

ترامپ با طرح ادعایی بهانه جویانه مدعی شده است که این جزیره با موقعیت راهبردی و غنی از مواد معدنی برای امنیت آمریکا حیاتی است و واشنگتن باید آن را در اختیار داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا اخیراً بهانه جویی خود را اینگونه مطرح کرده است که دانمارک قادر به جلوگیری از نفوذ روسیه و چین در منطقه قطب شمال نیست!

کشورهای برجسته اتحادیه اروپا از دانمارک حمایت کرده‌اند و بسیاری از سران قاره سبز نیز هشدار داده‌اند که تصرف نظامی این جزیره توسط آمریکا می‌تواند در واقع پایان ناتو را رقم بزند.

کد مطلب 6741252

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