فرانسه و کانادا در گرینلند کنسولگری باز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، به دنبال ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای تصاحب گرینلند، فرانسه و کانادا کنسولگری در این منطقه دایر می کنند.

ترامپ با طرح ادعایی بهانه جویانه مدعی شده است که این جزیره با موقعیت راهبردی و غنی از مواد معدنی برای امنیت آمریکا حیاتی است و واشنگتن باید آن را در اختیار داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا اخیراً بهانه جویی خود را اینگونه مطرح کرده است که دانمارک قادر به جلوگیری از نفوذ روسیه و چین در منطقه قطب شمال نیست!

کشورهای برجسته اتحادیه اروپا از دانمارک حمایت کرده‌اند و بسیاری از سران قاره سبز نیز هشدار داده‌اند که تصرف نظامی این جزیره توسط آمریکا می‌تواند در واقع پایان ناتو را رقم بزند.